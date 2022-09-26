6 yıllık evlilikte bomba itiraf! Murat Kurşun’un 10 gün ayrı kaldığı eşi bakın kim! “Çıkartırsam eşimle boşanırız” diyen Murat Kurşun...
Aslen Mardinli olan ve 7 yaşında müzikle tanışan Murat Kurşun, 'Seni Sevmek', 'Yaşanan Ne Varsa', 'Sen Olmasan', 'Sevenler Gece Ölür', 'Görürüm Seninle Onu', 'Ben Yanayım', 'İlle de Sen' adlı 8 albüme imza attı. Sesi ve şarkılarıyla sık sık adından söz ettiren türkücü, şimdi ise özel hayatına dair yaptığı samimi açıklamalarla gündeme geldi. 6 yıl önce nikah masasına oturan ünlü türkücü, konuk olduğu bir programda "O şarkıyı ben çıkartırsam eşimle boşanırız" diyerek tüm dikkatleri üzerine topladı. Açıklamasıyla çok konuşulan Kurşun'un eşi de merak edilip araştırılmaya başlandı. Bakın Murat Kurşun'un eşi kimmiş...
26.09.2022 19:40 - Son Güncelleme: 26.09.2022 19:40
Şarkılarını; Ceylan, Ayhan Aşan, Seda Sayan, Kibariye, Cengiz Coşkun gibi birçok ünlü ismin seslendirdiği Murat Kurşun, müzik kariyeri dışında 7 sene profesyonel futbolcu olarak yeşil sahalarda top koşturdu.
Bunların yanı sıra darbuka, bateri, org ve saz da çalabilen Murat Kurşun, yetenekleriyle sık sık adından söz ettirdi.