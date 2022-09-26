6 yıllık evlilikte bomba itiraf! Murat Kurşun’un 10 gün ayrı kaldığı eşi bakın kim! “Çıkartırsam eşimle boşanırız” diyen Murat Kurşun...

Eşiyle küs olduğunu dönemde yazdığı şarkı sözlerinden bahseden Kurşun, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hanımla tartıştık ve 10 gün ayrı kaldık. O esnada da 'Sildim' şarkısını yazdım. Şarkıyı hazırladık hatta ekiptekiler 'şarkıyı niye çıkarmıyorsun' diyor hep. Mükemmel de bir şarkı.