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Haberler Magazin 6 yıllık evlilikte bomba itiraf! Murat Kurşun’un 10 gün ayrı kaldığı eşi bakın kim! “Çıkartırsam eşimle boşanırız” diyen Murat Kurşun...

6 yıllık evlilikte bomba itiraf! Murat Kurşun’un 10 gün ayrı kaldığı eşi bakın kim! “Çıkartırsam eşimle boşanırız” diyen Murat Kurşun...

Aslen Mardinli olan ve 7 yaşında müzikle tanışan Murat Kurşun, 'Seni Sevmek', 'Yaşanan Ne Varsa', 'Sen Olmasan', 'Sevenler Gece Ölür', 'Görürüm Seninle Onu', 'Ben Yanayım', 'İlle de Sen' adlı 8 albüme imza attı. Sesi ve şarkılarıyla sık sık adından söz ettiren türkücü, şimdi ise özel hayatına dair yaptığı samimi açıklamalarla gündeme geldi. 6 yıl önce nikah masasına oturan ünlü türkücü, konuk olduğu bir programda "O şarkıyı ben çıkartırsam eşimle boşanırız" diyerek tüm dikkatleri üzerine topladı. Açıklamasıyla çok konuşulan Kurşun'un eşi de merak edilip araştırılmaya başlandı. Bakın Murat Kurşun'un eşi kimmiş...

takvim.com.tr
26.09.2022 19:40 - Son Güncelleme: 26.09.2022 19:40
6 yıllık evlilikte bomba itiraf! Murat Kurşun’un 10 gün ayrı kaldığı eşi bakın kim! “Çıkartırsam eşimle boşanırız” diyen Murat Kurşun...

Şarkılarını; Ceylan, Ayhan Aşan, Seda Sayan, Kibariye, Cengiz Coşkun gibi birçok ünlü ismin seslendirdiği Murat Kurşun, müzik kariyeri dışında 7 sene profesyonel futbolcu olarak yeşil sahalarda top koşturdu.

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6 yıllık evlilikte bomba itiraf! Murat Kurşun’un 10 gün ayrı kaldığı eşi bakın kim! “Çıkartırsam eşimle boşanırız” diyen Murat Kurşun...

Bunların yanı sıra darbuka, bateri, org ve saz da çalabilen Murat Kurşun, yetenekleriyle sık sık adından söz ettirdi.

6 yıllık evlilikte bomba itiraf! Murat Kurşun’un 10 gün ayrı kaldığı eşi bakın kim! “Çıkartırsam eşimle boşanırız” diyen Murat Kurşun...

Ünlü türkücü, şimdi ise özel hayatına dair yaptığı samimi açıklamalarla gündeme geldi. Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtlayan türkücü, ayrılık acısı çektiğinde ve üzgün olduğunda şarkı yazdığını belirtti.

6 yıllık evlilikte bomba itiraf! Murat Kurşun’un 10 gün ayrı kaldığı eşi bakın kim! “Çıkartırsam eşimle boşanırız” diyen Murat Kurşun...

Eşiyle küs olduğunu dönemde yazdığı şarkı sözlerinden bahseden Kurşun, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hanımla tartıştık ve 10 gün ayrı kaldık. O esnada da 'Sildim' şarkısını yazdım. Şarkıyı hazırladık hatta ekiptekiler 'şarkıyı niye çıkarmıyorsun' diyor hep. Mükemmel de bir şarkı.

6 yıllık evlilikte bomba itiraf! Murat Kurşun’un 10 gün ayrı kaldığı eşi bakın kim! “Çıkartırsam eşimle boşanırız” diyen Murat Kurşun...

Şarkının sözlerinde 'sildim seni' falan diyorum eşim de onun için yazdığımı biliyor. Eşim 'o şarkıyı sevmiyorum, o şarkıyı çıkarmayacaksın' diyor. Benim okumamı istemediği için şarkıyı başkasına vermemi istiyor. O şarkıyı ben çıkartırsam eşimle boşanırız. Eşimi kıramam"

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