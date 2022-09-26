Zengo’nun yıldızı Yasemin Sakallıoğlu’nun eşi bakın kim çıktı! Duyan şaşıp kaldı! Meğer EDHO, Sihirli Annem, Bir Bulut Olsam...
Yönetmen koltuğunda Şahan Gökbakar'ın oturduğu Zengo, bu akşam Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıktı. 2020 yapımı filmin başrol oyuncusu Yasemin Sakallıoğlu ise kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına giren Sakallıoğlu'nun özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilerek "Yasemin Sakallıoğlu'nun eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Oyuncunun kendisi gibi ünlü olan eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Yasemin Sakallıoğlu'nun eşi kimmiş...
26.09.2022 21:24 - Son Güncelleme: 26.09.2022 21:24
Zengo filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Yasemin Sakallıoğlu, kısa sürede gündem oldu.
Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilerek "Yasemin Sakallıoğlu'nun eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.