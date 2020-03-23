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Erkenci Kuş'un eski aşıkları yeniden bir arada mı? Can Yaman'dan Demet Özdemir'e şok yorum

Erkenci Kuş dizisindeki Sanem ve Can karakteri ile dikkat çeken ve dizideki uyumları gözden kaçmayan Demet Özdemir ile Can Yaman, magazin gündemine bomba gibi düştü. Dizi bittikten sonra Can Yaman'dan gelen "20. bölümden sonra Demet Özdemir ile aşk yaşadık" itirafı günlerce konuşulmuştu. Son olarak skandal libido açıklaması ile tepki çeken Can Yaman'ın eski aşkı Demet için sözleri sonrası güzel oyuncu, menajeri ile Can Yaman'a "Basın'a benimle ilgili konuşma" mesajı göndermişti. Önceki gün havuz başından fotoğraf paylaşan 28 yaşındaki Demet Özdemir'e Can Yaman'dan yorum geldi. Bu gelişme Can-Dem hayranlarının aklına, "Yeniden birlikteler mi?" sorusunu getirdi. İşte detaylar...

23.03.2020 14:52 - Son Güncelleme: 23.03.2020 15:10
Erkenci Kuş'un eski aşıkları yeniden bir arada mı? Can Yaman'dan Demet Özdemir'e şok yorum

Ünlü isimlerin 'evde kal' çağrıları sosyal medya paylaşımlarıyla devam ediyor. Oyuncu Demet Özdemir de Instagram'dan paylaştığı havuz başı fotoğrafı ile takipçilerine #evdekal dedi. Demet Özdemir'in havuz pozuna ilk yorum eski sevgilisi ve eski rol arkadaşı Can Yaman'dan geldi. Can Yaman'ın Demet Özdemir'e yorum yaptığını görenler ise şoke oldu! İşte Erkenci Kuş dizisi ile yıldızları parlayan Can - Demet ikilisinin arasında yaşananlar!

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Erkenci Kuş'un eski aşıkları yeniden bir arada mı? Can Yaman'dan Demet Özdemir'e şok yorum

Yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde günlerce konuşulan Can Yaman, eski sevgilisi ve rol arkadaşı Demet Özdemir'in son paylaşımına kayıtsız kalmadı.

Erkenci Kuş'un eski aşıkları yeniden bir arada mı? Can Yaman'dan Demet Özdemir'e şok yorum

Verdiği bir röportajda 'Demet'in libidosu yüksekti, snop bir kız olsa bu uyumu yakalayamazdık' sözlerinden sonra Can Yaman'dan, Özdemir'e sürpriz yorum geldi.

Erkenci Kuş'un eski aşıkları yeniden bir arada mı? Can Yaman'dan Demet Özdemir'e şok yorum

"C VİTAMİNİNİ GİYMİŞSİN"

Demet Özdemir, dün turuncu gömleği ile havuz başında çektirdiği fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
Can Yaman, eski sevgilisinin fotoğrafına "C vitaminini giymişsin" yorumunu yaptı. Yaman'ın mesajı yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Erkenci Kuş'un eski aşıkları yeniden bir arada mı? Can Yaman'dan Demet Özdemir'e şok yorum

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