Erkenci Kuş'un eski aşıkları yeniden bir arada mı? Can Yaman'dan Demet Özdemir'e şok yorum
Erkenci Kuş dizisindeki Sanem ve Can karakteri ile dikkat çeken ve dizideki uyumları gözden kaçmayan Demet Özdemir ile Can Yaman, magazin gündemine bomba gibi düştü. Dizi bittikten sonra Can Yaman'dan gelen "20. bölümden sonra Demet Özdemir ile aşk yaşadık" itirafı günlerce konuşulmuştu. Son olarak skandal libido açıklaması ile tepki çeken Can Yaman'ın eski aşkı Demet için sözleri sonrası güzel oyuncu, menajeri ile Can Yaman'a "Basın'a benimle ilgili konuşma" mesajı göndermişti. Önceki gün havuz başından fotoğraf paylaşan 28 yaşındaki Demet Özdemir'e Can Yaman'dan yorum geldi. Bu gelişme Can-Dem hayranlarının aklına, "Yeniden birlikteler mi?" sorusunu getirdi. İşte detaylar...
Ünlü isimlerin 'evde kal' çağrıları sosyal medya paylaşımlarıyla devam ediyor. Oyuncu Demet Özdemir de Instagram'dan paylaştığı havuz başı fotoğrafı ile takipçilerine #evdekal dedi. Demet Özdemir'in havuz pozuna ilk yorum eski sevgilisi ve eski rol arkadaşı Can Yaman'dan geldi. Can Yaman'ın Demet Özdemir'e yorum yaptığını görenler ise şoke oldu! İşte Erkenci Kuş dizisi ile yıldızları parlayan Can - Demet ikilisinin arasında yaşananlar!