Erkenci Kuş'un eski aşıkları yeniden bir arada mı? Can Yaman'dan Demet Özdemir'e şok yorum

Erkenci Kuş dizisindeki Sanem ve Can karakteri ile dikkat çeken ve dizideki uyumları gözden kaçmayan Demet Özdemir ile Can Yaman, magazin gündemine bomba gibi düştü. Dizi bittikten sonra Can Yaman'dan gelen "20. bölümden sonra Demet Özdemir ile aşk yaşadık" itirafı günlerce konuşulmuştu. Son olarak skandal libido açıklaması ile tepki çeken Can Yaman'ın eski aşkı Demet için sözleri sonrası güzel oyuncu, menajeri ile Can Yaman'a "Basın'a benimle ilgili konuşma" mesajı göndermişti. Önceki gün havuz başından fotoğraf paylaşan 28 yaşındaki Demet Özdemir'e Can Yaman'dan yorum geldi. Bu gelişme Can-Dem hayranlarının aklına, "Yeniden birlikteler mi?" sorusunu getirdi. İşte detaylar...

23.03.2020 14:52 - Son Güncelleme: 23.03.2020 15:10