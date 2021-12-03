Vav TV İzle
Haberler Magazin Demet Özdemir göğsünü gere gere verdiği dekolteli siyah mini elbisesiyle sosyal medyayı sallamıştı! Meğer o elbiseye servet ödemiş

Demet Özdemir göğsünü gere gere verdiği dekolteli siyah mini elbisesiyle sosyal medyayı sallamıştı! Meğer o elbiseye servet ödemiş

Demet Özdemir göğsünü gere gere verdiği dekolteli siyah mini elbisesiyle sosyal medyayı sallamıştı! ünlü oyuncu meğer o elbiseye servet ödemiş... Şarkıcı Oğuzhan Koç'la aşk yaşayan oyuncu Demet Özdemir, Instagram paylaşımları ile sık sık gündeme geliyor. İişkisi kadar özel hayatıyla da adından söz ettiren Demet Özdemir'in tarzının bedeli ortaya çıktı. Göğsünü gere gere verdiği dekolteli siyah mini elbisesiyle sosyal medyayı sallayan Demet Özdemir o elbiseye bakın ne kadar ödemiş...

03.12.2021 09:49 - Son Güncelleme: 03.12.2021 09:52
Demet Özdemir göğsünü gere gere verdiği dekolteli siyah mini elbisesiyle sosyal medyayı sallamıştı! Meğer o elbiseye servet ödemiş

Demet Özdemir göğsünü gere gere verdiği dekolteli siyah mini elbisesiyle sosyal medyayı sallamıştı! Meğer o elbiseye servet ödemiş

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Özdemir göğsünü gere gere verdiği dekolteli siyah mini elbisesiyle sosyal medyayı sallamıştı! Meğer o elbiseye servet ödemiş

Tercih ettiği kıyafetlerle gündeme gelen ve her defasında bonkörlüğünü konuşturan Özdemir, geçtiğimiz gün siyah elbisesiyle hayranlarının karşısına çıktı.

Demet Özdemir göğsünü gere gere verdiği dekolteli siyah mini elbisesiyle sosyal medyayı sallamıştı! Meğer o elbiseye servet ödemiş

25 BİN 500 TL'LİK ELBİSE

Demet Özdemir'in tercih ettiği dünyaca ünlü markaya ait siyah elbisenin fiyatı dudak uçuklattı. Demet Özdemir'in siyah elbisesinin yaklaşık olarak 25 bin 500 TL olduğu ortaya çıktı.

Demet Özdemir göğsünü gere gere verdiği dekolteli siyah mini elbisesiyle sosyal medyayı sallamıştı! Meğer o elbiseye servet ödemiş

Demet Özdemir, oyunculuğuyla birlikte özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Demet Özdemir magazin gündeminden düşmüyor.

Demet Özdemir göğsünü gere gere verdiği dekolteli siyah mini elbisesiyle sosyal medyayı sallamıştı! Meğer o elbiseye servet ödemiş

Geçtiğimiz günlerde Mert Vidinli, Instagram hesabında oyuncu Demet Özdemir ile fotoğrafını paylaştı. Özdemir'in yüzündeki farklılık 'estetik' iddialarını gündeme getirdi.

SON DAKİKA