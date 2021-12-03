Demet Özdemir göğsünü gere gere verdiği dekolteli siyah mini elbisesiyle sosyal medyayı sallamıştı! Meğer o elbiseye servet ödemiş

25 BİN 500 TL'LİK ELBİSE

Demet Özdemir'in tercih ettiği dünyaca ünlü markaya ait siyah elbisenin fiyatı dudak uçuklattı. Demet Özdemir'in siyah elbisesinin yaklaşık olarak 25 bin 500 TL olduğu ortaya çıktı.