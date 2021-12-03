Demet Özdemir göğsünü gere gere verdiği dekolteli siyah mini elbisesiyle sosyal medyayı sallamıştı! Meğer o elbiseye servet ödemiş
Demet Özdemir göğsünü gere gere verdiği dekolteli siyah mini elbisesiyle sosyal medyayı sallamıştı! ünlü oyuncu meğer o elbiseye servet ödemiş... Şarkıcı Oğuzhan Koç'la aşk yaşayan oyuncu Demet Özdemir, Instagram paylaşımları ile sık sık gündeme geliyor. İişkisi kadar özel hayatıyla da adından söz ettiren Demet Özdemir'in tarzının bedeli ortaya çıktı. Göğsünü gere gere verdiği dekolteli siyah mini elbisesiyle sosyal medyayı sallayan Demet Özdemir o elbiseye bakın ne kadar ödemiş...
03.12.2021 09:49
- Son Güncelleme: 03.12.2021 09:52
Demet Özdemir göğsünü gere gere verdiği dekolteli siyah mini elbisesiyle sosyal medyayı sallamıştı! Meğer o elbiseye servet ödemiş
25 BİN 500 TL'LİK ELBİSE
Demet Özdemir'in tercih ettiği dünyaca ünlü markaya ait siyah elbisenin fiyatı dudak uçuklattı. Demet Özdemir'in siyah elbisesinin yaklaşık olarak 25 bin 500 TL olduğu ortaya çıktı.
Geçtiğimiz günlerde Mert Vidinli, Instagram hesabında oyuncu Demet Özdemir ile fotoğrafını paylaştı. Özdemir'in yüzündeki farklılık 'estetik' iddialarını gündeme getirdi.