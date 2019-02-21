Alişan ile Buse Varol'dan şaşırtan karar: Oğulları Burak'ın kordon kanını sakladılar! Kordon kanı neden saklanır?

KORDON KANI NEDEN SAKLANIR?

Kordon kanından sayıca daha fazla kök hücre üretileceği, saklanması ve toplanmasının daha kolay olduğu, tüm aile fertlerinde kullanılabileceği ve farklı hücrelere dönüşme ihtimalinin diğer kök hücre kaynaklarına göre daha fazla olduğu gerekçesiyle saklanması tercih ediliyor.

Ancak kordon kanından elde edilen kök hücrelerin tüm hastalıkları tedavi eden mucizevi bir kaynak olmadığı da ailelere anlatılıyor.