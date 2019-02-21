GaleriMagazin

Alişan ile Buse Varol'dan şaşırtan karar: Oğulları Burak'ın kordon kanını sakladılar! Kordon kanı neden saklanır?

Alişan ile Buse Varol, oğulları Burak'ın kordon kanını sakladıklarını Instagram hesabından yaptıkları bir paylaşımla duyurdular. Geçtiğimiz hafta ilk kez babalık duygusunu yaşayan Alişan ve ilk kez anne olan Buse Varol, sosyal medya hesabından oğlu Burak ile sık sık fotoğraf ve video paylaşımında bulunuyorlar. Buse Varol'un bir paylaşımı ise dikkat çekti. Varol yaptığı açıklamada bebeklerinin kordon kanını saklattıklarını açıkladı. Peki bebeklerin kordon kanı neden saklanır?

21.02.2019 14:42 - Son Güncelleme: 21.02.2019 14:42
Alişan ile Buse Varol'dan şaşırtan karar: Oğulları Burak'ın kordon kanını sakladılar! Kordon kanı neden saklanır?

ALİŞAN VE BUSE VAROL'DAN ŞAŞIRTAN KARAR!

Alişan ile Buse Varol, geçtiğimiz sene dünyaevine girdi.Ünlü çift, geçen hafta oğulları burak'ı kucaklarına aldı. İlk kez annelk ve babalık duygusunu yaşayan Alişan ve Buse Varol'dan herkesi şaşaırtan bir karar geldi.

Alişan ile Buse Varol'dan şaşırtan karar: Oğulları Burak'ın kordon kanını sakladılar! Kordon kanı neden saklanır?

"KORDON KANINI SAKLATTIK"

Burak bebeğin doğumu sonrası bebekleriyle ilgili sık sık paylaşım yapan Buse Varol ve Alişan aldıkları bir kararı da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Buse Varol yaptığı açıklamada bebeklerinin kordon kanını saklattıklarını açıkladı.

Alişan ile Buse Varol'dan şaşırtan karar: Oğulları Burak'ın kordon kanını sakladılar! Kordon kanı neden saklanır?

Varol "Allah korusun ileride karşılaşacağımız olası hastalıklara karşı önlem..." dedi.

Alişan ile Buse Varol'dan şaşırtan karar: Oğulları Burak'ın kordon kanını sakladılar! Kordon kanı neden saklanır?

Sosyal medya takipçilerinden bazıları bu durumu bilmediği için çok şaşırdı. Peki yeni doğan bebeğin kordon kanı neden saklanır?

Alişan ile Buse Varol'dan şaşırtan karar: Oğulları Burak'ın kordon kanını sakladılar! Kordon kanı neden saklanır?

KORDON KANI NEDEN SAKLANIR?

Kordon kanından sayıca daha fazla kök hücre üretileceği, saklanması ve toplanmasının daha kolay olduğu, tüm aile fertlerinde kullanılabileceği ve farklı hücrelere dönüşme ihtimalinin diğer kök hücre kaynaklarına göre daha fazla olduğu gerekçesiyle saklanması tercih ediliyor.

Ancak kordon kanından elde edilen kök hücrelerin tüm hastalıkları tedavi eden mucizevi bir kaynak olmadığı da ailelere anlatılıyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Ece Erken ve Berkay Şahin'in katıldığı doğum günü gecesinden olay görüntüler! Ece Erken dakikalarca...
Ece Erken ve Berkay Şahin'in katıldığı doğum günü gecesinden olay görüntüler! Ece Erken dakikalarca...