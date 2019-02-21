Alişan ile Buse Varol'dan şaşırtan karar: Oğulları Burak'ın kordon kanını sakladılar! Kordon kanı neden saklanır?
Alişan ile Buse Varol, oğulları Burak'ın kordon kanını sakladıklarını Instagram hesabından yaptıkları bir paylaşımla duyurdular. Geçtiğimiz hafta ilk kez babalık duygusunu yaşayan Alişan ve ilk kez anne olan Buse Varol, sosyal medya hesabından oğlu Burak ile sık sık fotoğraf ve video paylaşımında bulunuyorlar. Buse Varol'un bir paylaşımı ise dikkat çekti. Varol yaptığı açıklamada bebeklerinin kordon kanını saklattıklarını açıkladı. Peki bebeklerin kordon kanı neden saklanır?
KORDON KANI NEDEN SAKLANIR?
Kordon kanından sayıca daha fazla kök hücre üretileceği, saklanması ve toplanmasının daha kolay olduğu, tüm aile fertlerinde kullanılabileceği ve farklı hücrelere dönüşme ihtimalinin diğer kök hücre kaynaklarına göre daha fazla olduğu gerekçesiyle saklanması tercih ediliyor.
Ancak kordon kanından elde edilen kök hücrelerin tüm hastalıkları tedavi eden mucizevi bir kaynak olmadığı da ailelere anlatılıyor.