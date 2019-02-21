Ece Erken ve Berkay Şahin'in katıldığı doğum günü gecesinden olay görüntüler! Ece Erken dakikalarca...
Ece Erken ve Berkay Şahin, iki gün önce Murat Karabova'nın doğum günü partisine katıldı. İkilinin parti boyunca sarmaş dolaş olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Ortaya çıkan fotoğraflar ardından Ece Erken ve Berkay Şahin'den açıklama geldi. Açıklamalardan sonra ortaya çıkan bir görüntü ise "O nasıl bir parti öyle!" tepkilerini braberinde getirdi. Görüntülerde Ece Erken'in keyifli hali gözlerden kaçmadı...
21.02.2019 13:38
- Son Güncelleme: 21.02.2019 13:55
Ece Erken ile Berkay Şahin, iki gün önce galerici Murat Karabova'nın ünlü isimlerle dolu doğum günü gecesine katıldı. O gece Berkay Şahin ile Ece Erken'in yakınlaştığı iddia edilirken, ortaya çıkan bir video skandala imza attı.
ECE ERKEN İLE BERKAY ŞAHİN'İN YAKINLAŞTIĞI GECEDEN GÖRÜNTÜLER! - TIKLA İZLE
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