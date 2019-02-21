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Ece Erken ve Berkay Şahin'in katıldığı doğum günü gecesinden olay görüntüler! Ece Erken dakikalarca...

Ece Erken ve Berkay Şahin, iki gün önce Murat Karabova'nın doğum günü partisine katıldı. İkilinin parti boyunca sarmaş dolaş olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Ortaya çıkan fotoğraflar ardından Ece Erken ve Berkay Şahin'den açıklama geldi. Açıklamalardan sonra ortaya çıkan bir görüntü ise "O nasıl bir parti öyle!" tepkilerini braberinde getirdi. Görüntülerde Ece Erken'in keyifli hali gözlerden kaçmadı...

21.02.2019 13:38 - Son Güncelleme: 21.02.2019 13:55
Ece Erken ve Berkay Şahin'in katıldığı doğum günü gecesinden olay görüntüler! Ece Erken dakikalarca...

Ece Erken ile Berkay Şahin, iki gün önce galerici Murat Karabova'nın ünlü isimlerle dolu doğum günü gecesine katıldı. O gece Berkay Şahin ile Ece Erken'in yakınlaştığı iddia edilirken, ortaya çıkan bir video skandala imza attı.

ECE ERKEN İLE BERKAY ŞAHİN'İN YAKINLAŞTIĞI GECEDEN GÖRÜNTÜLER! - TIKLA İZLE

Ece Erken ve Berkay Şahin'in katıldığı doğum günü gecesinden olay görüntüler! Ece Erken dakikalarca...

Berkay ve Ece Erken'in katıldığı doğum günü partisindeki dans şov sosyal medyaya düşünce olay oldu. Dansçı kadını çeken ünlüler arasında Ece Erken de vardı.

Ece Erken ve Berkay Şahin'in katıldığı doğum günü gecesinden olay görüntüler! Ece Erken dakikalarca...

ECE ERKEN DAKİKALARCA DANSÇI KADINI ÇEKTİ

Ece Erken'in alkollü ve keyifli hali gözlerden kaçmazken, dansçı kadını videoya alması olay oldu. Dakikalarca dans eden kadını çeken Erken'in hayranlarından, "Bu ünlüler nasıl bir hayat yaşıyor?" soruları geldi.

Ece Erken ve Berkay Şahin'in katıldığı doğum günü gecesinden olay görüntüler! Ece Erken dakikalarca...

Sunucu Ece Erken ile şarkıcı Berkay'ın bir mekanda yakınlaştığı iddia edildi, akılları karıştıran görüntüler basına sızdı.Görüntülere önce Murat Karabova ve Berkay'dan son olarak da Ece Erken'den açıklamalar ard arda geldi.

Ece Erken ve Berkay Şahin'in katıldığı doğum günü gecesinden olay görüntüler! Ece Erken dakikalarca...

Şarkıcı Berkay, önceki gece Murat Karabova için sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi. Geceye katılanlar ünlüler arasında en dikkat çeken isimlerden biri de Ece Erken oldu.

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