Ece Erken ve Berkay Şahin'in katıldığı doğum günü gecesinden olay görüntüler! Ece Erken dakikalarca...

Ece Erken ve Berkay Şahin, iki gün önce Murat Karabova'nın doğum günü partisine katıldı. İkilinin parti boyunca sarmaş dolaş olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Ortaya çıkan fotoğraflar ardından Ece Erken ve Berkay Şahin'den açıklama geldi. Açıklamalardan sonra ortaya çıkan bir görüntü ise "O nasıl bir parti öyle!" tepkilerini braberinde getirdi. Görüntülerde Ece Erken'in keyifli hali gözlerden kaçmadı...

21.02.2019 13:38 - Son Güncelleme: 21.02.2019 13:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





