GaleriMagazin

Alişan ile Buse Varol çiftinin oğulları Burak sünnet oluyor! Demet Akalın'dan Ece Erken'e nispet gibi paylaşım

Alişan ile Buse Varol çifti, geçtiğimiz günlerde oğulları Burak'ı kucaklarına aldı. Annelik ve babalık duygusunu ilk kez yaşayan çift, oğulları Burak'ın sünnet olacağını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Geçtiğimiz gün bir kanalda yayınlanan magazin programında 6 yıllık küslüğe son veren Alişan ve Demet Akalın'ın barışması Ece Erken'i bir hayli kızdırmıştı. Demet Akalın, Alişan'ın oğlu Burak ile ilgili Ece Erken'e nispet yapar gibi paylaşımda bulundu.

27.02.2019 14:02 - Son Güncelleme: 27.02.2019 14:02
Alişan ile Buse Varol çiftinin oğulları Burak sünnet oluyor! Demet Akalın'dan Ece Erken'e nispet gibi paylaşım

Alişan ve Buse Varol çifti doğumdan sonra oğulları Burak ile her anlarını takipçileriyle paylaşıyor. Yeni anne - baba olan Alişan ve Buse Varol, oğulları Burak'ın sünnetini de Instagram hesabından duyurdu.

Alişan ile Buse Varol çiftinin oğulları Burak sünnet oluyor! Demet Akalın'dan Ece Erken'e nispet gibi paylaşım

Alişan ile Buse Varol çifti, geçtiğimiz Mayıs ayında dünyaevine girmişti. 2 hafta önce bebekleri Burak'ı kucaklarına alan ünlü çift, doğumdan itibaren gündemden düşmüyor.

Alişan ile Buse Varol çiftinin oğulları Burak sünnet oluyor! Demet Akalın'dan Ece Erken'e nispet gibi paylaşım

Ünlü çift bebeklerinin her anını takipçileriyle paylaşarak zaman zaman eleştirilse de hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Alişan ile Buse Varol çiftinin oğulları Burak sünnet oluyor! Demet Akalın'dan Ece Erken'e nispet gibi paylaşım

BURAK BEBEK SÜNNET OLUYOR

Geçtiğimiz hafta dünyaya gelen oğulları Burak ile mutluluklarına mutluluk katan ünlü çift bugün de oğullarının sünnet olacağını yine sosyal medya hesabından duyurdu.

Alişan ile Buse Varol çiftinin oğulları Burak sünnet oluyor! Demet Akalın'dan Ece Erken'e nispet gibi paylaşım

Buse Varol sosyal medya hesabından 'oğlum sünnet oluyor' mesajıyla bu fotoğrafı paylaştı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Demet Şener ile İbrahim Kutluay davasında şaşırtan karar! Demet Şener vazgeçti...
Demet Şener ile İbrahim Kutluay davasında şaşırtan karar! Demet Şener vazgeçti...