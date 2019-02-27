Alişan ile Buse Varol çiftinin oğulları Burak sünnet oluyor! Demet Akalın'dan Ece Erken'e nispet gibi paylaşım 27.02.2019 15:58

Alişan ile Buse Varol çifti, geçtiğimiz günlerde oğulları Burak'ı kucaklarına aldı. Annelik ve babalık duygusunu ilk kez yaşayan çift, oğulları Burak'ın sünnet olacağını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Geçtiğimiz gün bir kanalda yayınlanan magazin programında 6 yıllık küslüğe son veren Alişan ve Demet Akalın'ın barışması Ece Erken'i bir hayli kızdırmıştı. Demet Akalın, Alişan'ın oğlu Burak ile ilgili Ece Erken'e nispet yapar gibi paylaşımda bulundu.