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Bensu Soral ve Hakan Baş'ın intikam tatili! Evliliklerini ipin ucundan kurtaran çift boşanmaktan vazgeçmişti...

Bensu Soral ve Hakan Baş'ın intikam tatili! Evliliklerini ipin ucundan kurtaran çift boşanmaktan vazgeçmişti... 2018 yılında evlenen oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş, geçen yıl evliliklerinde ciddi bir kriz yaşamış hatta günlerce magazin gündeminde boşanacakları konuşulmuştu. "Evliliğimizle ilgili hassas bir süreçteyiz. Zamana ihtiyacımız var" diyen çift, çok şükür evliliklerini kurtarmayı başardı. Bensu Soral ile Hakan Baş, ayrı geçen günlerinin intikamını alırcasına tatilden tatile koşuyor, paylaştıkları fotoğraflarda mutlulukları ise hayranlarının dikkatinden kaçmıyor...

07.02.2022 09:47 - Son Güncelleme: 07.02.2022 09:47
Bensu Soral ve Hakan Baş’ın intikam tatili! Evliliklerini ipin ucundan kurtaran çift boşanmaktan vazgeçmişti...

Evliliklerini ipin ucundan kurtaran çift boşanmaktan vazgeçmişti... Bensu Soral ve Hakan Baş'ın intikam tatili kareleri gündeme bomba gibi düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bensu Soral ve Hakan Baş’ın intikam tatili! Evliliklerini ipin ucundan kurtaran çift boşanmaktan vazgeçmişti...

2018'de evlenen oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş, geçen yıl evliliklerinde ciddi bir kriz yaşamıştı.

Bensu Soral ve Hakan Baş’ın intikam tatili! Evliliklerini ipin ucundan kurtaran çift boşanmaktan vazgeçmişti...

"Evliliğimizle ilgili hassas bir süreçteyiz. Zamana ihtiyacımız var" diyen çift, çok şükür evliliklerini kurtarmayı başarmıştı.

Bensu Soral ve Hakan Baş’ın intikam tatili! Evliliklerini ipin ucundan kurtaran çift boşanmaktan vazgeçmişti...

Barış çubuklarını tüttürüp yeni yıla baş başa Paris'te giren aşıklar, küs oldukları dönemde leyleği havada görmüşler anlaşılan; yine tatildeler...

Bensu Soral ve Hakan Baş’ın intikam tatili! Evliliklerini ipin ucundan kurtaran çift boşanmaktan vazgeçmişti...

Güzel oyuncu, birkaç gündür eşi Hakan Baş ve ikizi Bedirhan Soral ile Fransız Rivierası'nda tatilde. Cannes'da başlayan tatilleri şimdi Monako'da devam ediyor.

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