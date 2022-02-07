Bensu Soral ve Hakan Baş'ın intikam tatili! Evliliklerini ipin ucundan kurtaran çift boşanmaktan vazgeçmişti...
Bensu Soral ve Hakan Baş'ın intikam tatili! Evliliklerini ipin ucundan kurtaran çift boşanmaktan vazgeçmişti... 2018 yılında evlenen oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş, geçen yıl evliliklerinde ciddi bir kriz yaşamış hatta günlerce magazin gündeminde boşanacakları konuşulmuştu. "Evliliğimizle ilgili hassas bir süreçteyiz. Zamana ihtiyacımız var" diyen çift, çok şükür evliliklerini kurtarmayı başardı. Bensu Soral ile Hakan Baş, ayrı geçen günlerinin intikamını alırcasına tatilden tatile koşuyor, paylaştıkları fotoğraflarda mutlulukları ise hayranlarının dikkatinden kaçmıyor...
07.02.2022 09:47
- Son Güncelleme: 07.02.2022 09:47
2018'de evlenen oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş, geçen yıl evliliklerinde ciddi bir kriz yaşamıştı.
Güzel oyuncu, birkaç gündür eşi Hakan Baş ve ikizi Bedirhan Soral ile Fransız Rivierası'nda tatilde. Cannes'da başlayan tatilleri şimdi Monako'da devam ediyor.