Alişan eşi Buse Varol durdurulamıyor! Gün geçtikçe eriyor her seferinde yeni bir imajla geliyor! Son haliyle şaşırttı
2018 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten iki çocuk sahibi olan Alişan ile Buse Varol, boşanacakları yönündeki haberlerle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kızları Eliz'in birinci yaş gününde patlak veren kriz sonrası yaptıkları açıklamalarla dikkat çeken Alişan ve Buse Varol, herkesin gıptayla baktıkları evliliklerini kurtarma kararı almış ve yeniden bir araya gelmişti. Konu bu kez Buse Varol'un değişimi. Kısa süre içerisinde farklı farklı saç stilleriyle takipçilerinin karşısına çıkan Buse Varol bir yandan da eriyor...
18.03.2022 16:22 - Son Güncelleme: 18.03.2022 16:22
Geçtiğimiz haftalarda aile arasında çıkan kriz ile sarsılan evliliklerini kurtaran Alişan ile Buse Varol eski mutlu günlerine geri döndüler. Ancak ünlü çift gündemki yerlerini her daim koruyor.