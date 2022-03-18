Vav TV İzle
Haberler Magazin Demet Özdemir en cesur haliyle ortalığı salladı! Oğuzhan Koç'la evlilik hazırlığındaki Demet'i görenler: "Bir içim su"

Demet Özdemir en cesur haliyle ortalığı salladı! Oğuzhan Koç'la evlilik hazırlığındaki Demet'i görenler: "Bir içim su"

Demet Özdemir en cesur haliyle ortalığı salladı! Oğuzhan Koç'la evlilik hazırlığındaki Demet'i görenler, "bir içim su" yorumları yaptı. Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, 14 Şubat'taki evlilik teklifinden sonra düğün hazırlıklarına başladı. İkili, ilişkilerinin başladığı Çeşme'de ağustos ayında nikah masasına oturmayı planlayan ünlü çift iki gün iki gece sürecek eğlenceli bir düğün yapmayı planlıyor. Sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çeken Demet Özdemir Instagram'dan en cesur haliyle takipçilerine 'merhaba' dedi. Güzelliği ile kısa sürede gündem olan Demet'i görenler yorum yağmuruna tuttu.

18.03.2022 16:58 - Son Güncelleme: 18.03.2022 17:04
Demet Özdemir en cesur haliyle ortalığı salladı! Oğuzhan Koç’la evlilik hazırlığındaki Demet’i görenler: Bir içim su

Demet Özdemir en cesur haliyle ortalığı salladı! Oğuzhan Koç'la evlilik hazırlığındaki Demet'i görenler, "bir içim su" diyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Özdemir en cesur haliyle ortalığı salladı! Oğuzhan Koç’la evlilik hazırlığındaki Demet’i görenler: Bir içim su

Yaklaşık 1 yıldır aşk yaşayan ve geçtiğimiz haftalarda yollarını ayıran Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç ikilisinin ayrılıkları kısa sürmüştü.

Demet Özdemir en cesur haliyle ortalığı salladı! Oğuzhan Koç’la evlilik hazırlığındaki Demet’i görenler: Bir içim su

Sevgilisi Demet Özdemir'in gönlünü almayı başaran şarkıcı Oğuzhan Koç bu defa işini sağlama almış ve Demet Özdemir'e Sevgililer Günü'nde sürpriz bir evlilik teklifinde bulunmuştu.

Demet Özdemir en cesur haliyle ortalığı salladı! Oğuzhan Koç’la evlilik hazırlığındaki Demet’i görenler: Bir içim su

Önümüzdeki yaz aylarında nikah masasına oturmaya hazırlanan çiftin düğün detayları belli oldu. İkilinin 13/14 ya da 20/21 Ağustos tarihlerinde iki gün iki gece sürecek eğlenceli bir düğün yapmayı planlıyor.

Demet Özdemir en cesur haliyle ortalığı salladı! Oğuzhan Koç’la evlilik hazırlığındaki Demet’i görenler: Bir içim su

AŞKLARININ BAŞLADIĞI YERİ SEÇTİLER

İkili, son dönemdeki destinasyon düğünleri konseptine de uyarak düğünü Çeşme'de yapmayı planlıyor. Çiftin düğün yeri olarak Çeşme'yi seçmelerinin de romantik bir nedeni var. İkilinin aşkı 2021 yılında Çeşme'de başlamıştı.

SON DAKİKA