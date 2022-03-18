Demet Özdemir en cesur haliyle ortalığı salladı! Oğuzhan Koç'la evlilik hazırlığındaki Demet'i görenler: "Bir içim su"
Demet Özdemir en cesur haliyle ortalığı salladı! Oğuzhan Koç'la evlilik hazırlığındaki Demet'i görenler, "bir içim su" yorumları yaptı. Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, 14 Şubat'taki evlilik teklifinden sonra düğün hazırlıklarına başladı. İkili, ilişkilerinin başladığı Çeşme'de ağustos ayında nikah masasına oturmayı planlayan ünlü çift iki gün iki gece sürecek eğlenceli bir düğün yapmayı planlıyor. Sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çeken Demet Özdemir Instagram'dan en cesur haliyle takipçilerine 'merhaba' dedi. Güzelliği ile kısa sürede gündem olan Demet'i görenler yorum yağmuruna tuttu.
18.03.2022 16:58 - Son Güncelleme: 18.03.2022 17:04
Demet Özdemir en cesur haliyle ortalığı salladı! Oğuzhan Koç'la evlilik hazırlığındaki Demet'i görenler, "bir içim su" diyor...
Sevgilisi Demet Özdemir'in gönlünü almayı başaran şarkıcı Oğuzhan Koç bu defa işini sağlama almış ve Demet Özdemir'e Sevgililer Günü'nde sürpriz bir evlilik teklifinde bulunmuştu.