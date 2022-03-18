Müge Anlı ayna karşısında boy gösterdi güzelliği dillere destan oldu! "Aynada başkasını çekerken ben" diyen Müge'ye bakın...
Müge Anlı ayna karşısında boy gösterdi, güzelliği dillere destan oldu! "Aynada başkasını çekerken ben" notuyla paylaşım yapan Müge Anlı Instagram gündemine bomba gibi düştü. Atv ekranlarında hafta içi her gün ele aldığı konularla dikkat çeken Müge Anlı, sosyal medya paylaşımları ile de adından söz ettiriyor. Hayranları onu her ne kadar merak etse de Anlı, özel hayatını göz önünde yaşamayı tercih etmiyor. İşte hal böyle olunca yaptığı her paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Müge Anlı'nın günlük hali...
18.03.2022 16:01 - Son Güncelleme: 18.03.2022 16:01
Müge Anlı ayna karşısında boy gösterdi güzelliği dillere destan oldu! "Aynada başkasını çekerken ben" diyen Müge'ye bakın...