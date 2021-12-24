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Haberler Magazin 2021 yılının en çok haber konusu olan ünlüleri açıklandı! Müge Anlı'dan Acun Ilıcalı'ya 10 kişilik listede bakın kimler var...

2021 yılının en çok haber konusu olan ünlüleri açıklandı! Müge Anlı'dan Acun Ilıcalı'ya 10 kişilik listede bakın kimler var...

2021 yılının en çok haber konusu olan ünlüleri açıklandı! Müge Anlı'dan Acun Ilıcalı'ya 10 kişilik listede yer alan ünlü isimler magazin gündemine bomba gibi düştü. İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi, 2021 yılında en çok haber konusu olan ünlü isimleri listesini yayınladı. İşte o isimler...

24.12.2021 10:56 - Son Güncelleme: 24.12.2021 11:07
2021 yılının en çok haber konusu olan ünlüleri açıklandı! Müge Anlı’dan Acun Ilıcalı’ya 10 kişilik listede bakın kimler var...

2021'İN EN ÇOK KONUŞULAN ÜNLÜLERİ!

2021 yılında en çok haber konusu olan ünlüleri açıklandı. Müge Anlı'dan Acun Ilıcalı'ya 10 kişilik listede bakın kimler var...

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2021 yılının en çok haber konusu olan ünlüleri açıklandı! Müge Anlı’dan Acun Ilıcalı’ya 10 kişilik listede bakın kimler var...

ACUN ILICALI

Acun Ilıcalı 55 bin 933 haber le zirveye oturdu. Müge Anlı 45 bin 463 haberle en çok haber konusu olan ikinci kişi oldu.

2021 yılının en çok haber konusu olan ünlüleri açıklandı! Müge Anlı’dan Acun Ilıcalı’ya 10 kişilik listede bakın kimler var...

Haber sayısıyla listenin ikinci sırasında yer alan Müge Anlı 187.512.414 okunma sayısıyla Acun Ilıcalı'yı geride bıraktı. Acun Ilıcalı'nın haberleri 127.615.379 kez okundu.

2021 yılının en çok haber konusu olan ünlüleri açıklandı! Müge Anlı’dan Acun Ilıcalı’ya 10 kişilik listede bakın kimler var...

Haluk Levent 33 bin 827 haberler 3'üncü oldu.

2021 yılının en çok haber konusu olan ünlüleri açıklandı! Müge Anlı’dan Acun Ilıcalı’ya 10 kişilik listede bakın kimler var...

İbrahim Tatlıses 30 bin 970 haberle 4'üncü...

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