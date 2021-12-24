2021 yılının en çok haber konusu olan ünlüleri açıklandı! Müge Anlı'dan Acun Ilıcalı'ya 10 kişilik listede bakın kimler var...
2021 yılının en çok haber konusu olan ünlüleri açıklandı! Müge Anlı'dan Acun Ilıcalı'ya 10 kişilik listede yer alan ünlü isimler magazin gündemine bomba gibi düştü. İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi, 2021 yılında en çok haber konusu olan ünlü isimleri listesini yayınladı. İşte o isimler...
24.12.2021 10:56
- Son Güncelleme: 24.12.2021 11:07
ACUN ILICALI
Acun Ilıcalı 55 bin 933 haber le zirveye oturdu. Müge Anlı 45 bin 463 haberle en çok haber konusu olan ikinci kişi oldu.