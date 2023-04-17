Alişan çileden çıktı açtı ağzını yumdu gözünü "Adisiniz, haysiyetsizsiniz benim vatanım belli oğlum" Söylemediği sözler gündem olunca...
Ünlü türkücü Alişan'ı çileden çıkaran iftira... Alişan'ın söylediği iddia edilen "Millet İttifakı olur da iktidara gelirse beni Türk vatandaşlığından çıkarsınlar" sözleri bir anda sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Çok konuşulan bu sözler sonrası Alişan açtı ağzını yumdu gözünü. Alişan kendisinin söylemediği sözleri söylemiş gibi yapanlara tepkisini çok sert bir şekilde gösterdi. İşte detaylar...
17.04.2023 09:01 - Son Güncelleme: 17.04.2023 09:01
Alişan hakkında yazılan 'Millet İttifakı'na 'Olur da iktidara gelirseniz beni Türk vatandaşlığından çıkarın' başlıklı haber karşısında deliye döndü.
Hakkında yazılan haber başlığını görünce kendisine hakim olamayan Alişan resmen açtı ağzını yumdu gözünü...