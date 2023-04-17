RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Alişan çileden çıktı açtı ağzını yumdu gözünü "Adisiniz, haysiyetsizsiniz benim vatanım belli oğlum" Söylemediği sözler gündem olunca...

Alişan çileden çıktı açtı ağzını yumdu gözünü "Adisiniz, haysiyetsizsiniz benim vatanım belli oğlum" Söylemediği sözler gündem olunca...

Ünlü türkücü Alişan'ı çileden çıkaran iftira... Alişan'ın söylediği iddia edilen "Millet İttifakı olur da iktidara gelirse beni Türk vatandaşlığından çıkarsınlar" sözleri bir anda sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Çok konuşulan bu sözler sonrası Alişan açtı ağzını yumdu gözünü. Alişan kendisinin söylemediği sözleri söylemiş gibi yapanlara tepkisini çok sert bir şekilde gösterdi. İşte detaylar...

17.04.2023 09:01 - Son Güncelleme: 17.04.2023 09:01
Alişan çileden çıktı açtı ağzını yumdu gözünü Adisiniz, haysiyetsizsiniz benim vatanım belli oğlum Söylemediği sözler gündem olunca...

Mutlu evliliklerini Burak ve Eliz adındaki iki çocukla taçlandıran Alişan, Buse Varol çifti magazin dünyasının gözde ikilisi olarak biliniyor.

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Alişan çileden çıktı açtı ağzını yumdu gözünü Adisiniz, haysiyetsizsiniz benim vatanım belli oğlum Söylemediği sözler gündem olunca...

Alişan bu kez hakkında atılan iftiralarla gündeme geldi.

Alişan çileden çıktı açtı ağzını yumdu gözünü Adisiniz, haysiyetsizsiniz benim vatanım belli oğlum Söylemediği sözler gündem olunca...

Alişan hakkında yazılan 'Millet İttifakı'na 'Olur da iktidara gelirseniz beni Türk vatandaşlığından çıkarın' başlıklı haber karşısında deliye döndü.

Alişan çileden çıktı açtı ağzını yumdu gözünü Adisiniz, haysiyetsizsiniz benim vatanım belli oğlum Söylemediği sözler gündem olunca...

Hakkında yazılan haber başlığını görünce kendisine hakim olamayan Alişan resmen açtı ağzını yumdu gözünü...

Alişan çileden çıktı açtı ağzını yumdu gözünü Adisiniz, haysiyetsizsiniz benim vatanım belli oğlum Söylemediği sözler gündem olunca...

"Gerçekten şerefsizsiniz, adisiniz, haysiyetsizsiniz… Her seçimde bunu yapmaktan bıkmadınız. Kime demişim bunu? Benim bir tane vatanım var ve vadem dolduğunda vatanımda öleceğim.''

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