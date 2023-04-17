RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 40 yaşındaki aşkıyla ortalığı salladı! Alina Boz fena aşka geldi! O paylaşım şaşkına çevirdi! Sezen Aksu’nun müstakbel gelini...

40 yaşındaki aşkıyla ortalığı salladı! Alina Boz fena aşka geldi! O paylaşım şaşkına çevirdi! Sezen Aksu’nun müstakbel gelini...

Maraşlı, Elimi Bırakma, Aşk 101 gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Alina Boz, uzun bir süre önce kendisinden 17 yaş büyük olan Mithat Can Özer ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sezen Aksu'nun oğluyla mutlu bir birliktelik sürdüren Boz, ilişkisini gözlerden uzak yaşamaya özen göstermişti. Ancak sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, kural bozdu. Aşka gelen Boz, sevgilisinin elini tuttuğu bir kareyi Instagram'da yayınladı ve kısa sürede gündem oldu. İşte Alina Boz'un çok konuşulan o paylaşımı...

takvim.com.tr
17.04.2023 09:23 - Son Güncelleme: 17.04.2023 09:23
40 yaşındaki aşkıyla ortalığı salladı! Alina Boz fena aşka geldi! O paylaşım şaşkına çevirdi! Sezen Aksu’nun müstakbel gelini...

Alina Boz, Sezen Aksu ve Sinan Özer'in oğlu Mithat Can Özer ile uzun bir süre önce aşk yaşamaya başlamıştı.

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40 yaşındaki aşkıyla ortalığı salladı! Alina Boz fena aşka geldi! O paylaşım şaşkına çevirdi! Sezen Aksu’nun müstakbel gelini...

17 yaş büyük olan Mithat Can Özer ile aşklarına tam gaz devam eden Boz, ilişkisini gözlerden uzak yaşamaya özen göstermişti.

40 yaşındaki aşkıyla ortalığı salladı! Alina Boz fena aşka geldi! O paylaşım şaşkına çevirdi! Sezen Aksu’nun müstakbel gelini...

Aşka gelen Boz, kural bozdu ve sevgilisinin elini tuttuğu bir kareyi Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

40 yaşındaki aşkıyla ortalığı salladı! Alina Boz fena aşka geldi! O paylaşım şaşkına çevirdi! Sezen Aksu’nun müstakbel gelini...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

40 yaşındaki aşkıyla ortalığı salladı! Alina Boz fena aşka geldi! O paylaşım şaşkına çevirdi! Sezen Aksu’nun müstakbel gelini...

İşte Alina Boz'un paylaşımı başta olmak üzere ünlü isimlerin aşkları...

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