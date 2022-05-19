Alişan biricik kızını fena kızdırdı! Buse Varol’a benzetilen Eliz babasıyla yemeğe çıktı! Çatık kaşlarıyla görenleri gülümsetti
2018 yılında görkemli bir düğün ile nikah masasına oturan Alişan ile Buse Varol'un bu evlilikten Burak ve Eliz adında iki evladı oldu. Ünlü çift, çocuklarıyla yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Alişan, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Biricik kızıyla yemeğe çıkan ünlü türkücü, Eliz ile geçirdiği eğlenceli anları takipçileriyle paylaştı. "Babasının kızgın bak" sözleri üzerine kaşlarını çatan Eliz, sosyal medyada ilgi odağı olurken son haliyle dikkat çekti. İşte Alişan'ın sevimli kızı Eliz ile yaptığı o paylaşım...
19.05.2022 22:31 - Son Güncelleme: 19.05.2022 22:38
Ünlü türkücü Alişan, oyuncu Buse Varol ile 2018'de nikah masasına oturmuştu. Bu evlilikten iki evlat sahibi olan türkücü, çocuklarıyla yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelmişti.
Sosyal medyayı aktif kullanan Alişan, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Biricik kızıyla yemeğe çıkan ünlü türkücü, Eliz ile geçirdiği eğlenceli anları takipçileriyle paylaştı.