Camdaki Kız’ın Pervin’i Laçin Ceylan’ın yaşını duyan inanamadı! Hayranları şaştı kaldı! Devrim Yakut ile arasındaki fark dikkat çekti
Camdaki Kız'ın Pervin'i Laçin Ceylan'ın yaşını duyan inanamadı! Kadrosunda Cihangir Ceyhan, Burcu Biricik, Nur Sürer, Feyyaz Yiğitoğlu gibi isimlerin bulunduğu Camdaki Kız dizisinde Pervin karakterini canlandıran ünlü oyuncu Laçin Ceylan'ın hayatı merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında en çok ise "Laçin Ceylan kaç yaşında?" sorusu aratıldı. Ceylan'ın yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemezken dizide Gülcihan karakterini canlandıran rol arkadaşı Devrim Yakut ile arasındaki fark dikkat çekti. Bakın Laçin Ceylan kaç yaşındaymış...
19.05.2022 21:18 - Son Güncelleme: 19.05.2022 21:18
Delibal, Çilek Kokusu, Benim Hala Umudum Var, Gümüş gibi birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu Laçin Ceylan, Camdaki Kız'ın yeni sezonunda oyuncu kadrosuna dahil oldu.
Camdaki Kız dizisinde Pervin karakterini canlandıran ünlü oyuncu Laçin Ceylan'ın hayatı merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında en çok ise "Laçin Ceylan kaç yaşında?" sorusu aratıldı.
Ceylan'ın yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemezken dizide Gülcihan karakterini canlandıran rol arkadaşı Devrim Yakut ile arasındaki fark dikkat çekti.