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Camdaki Kız’ın Pervin’i Laçin Ceylan’ın yaşını duyan inanamadı! Hayranları şaştı kaldı! Devrim Yakut ile arasındaki fark dikkat çekti

Camdaki Kız'ın Pervin'i Laçin Ceylan'ın yaşını duyan inanamadı! Kadrosunda Cihangir Ceyhan, Burcu Biricik, Nur Sürer, Feyyaz Yiğitoğlu gibi isimlerin bulunduğu Camdaki Kız dizisinde Pervin karakterini canlandıran ünlü oyuncu Laçin Ceylan'ın hayatı merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında en çok ise "Laçin Ceylan kaç yaşında?" sorusu aratıldı. Ceylan'ın yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemezken dizide Gülcihan karakterini canlandıran rol arkadaşı Devrim Yakut ile arasındaki fark dikkat çekti. Bakın Laçin Ceylan kaç yaşındaymış...

19.05.2022 21:18 - Son Güncelleme: 19.05.2022 21:18
Camdaki Kız’ın Pervin’i Laçin Ceylan’ın yaşını duyan inanamadı! Hayranları şaştı kaldı! Devrim Yakut ile arasındaki fark dikkat çekti

Delibal, Çilek Kokusu, Benim Hala Umudum Var, Gümüş gibi birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu Laçin Ceylan, Camdaki Kız'ın yeni sezonunda oyuncu kadrosuna dahil oldu.

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Camdaki Kız’ın Pervin’i Laçin Ceylan’ın yaşını duyan inanamadı! Hayranları şaştı kaldı! Devrim Yakut ile arasındaki fark dikkat çekti

Pervin karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu, yeni bölümün ekrana gelmesiyle gündem oldu.

Camdaki Kız’ın Pervin’i Laçin Ceylan’ın yaşını duyan inanamadı! Hayranları şaştı kaldı! Devrim Yakut ile arasındaki fark dikkat çekti

Camdaki Kız dizisinde Pervin karakterini canlandıran ünlü oyuncu Laçin Ceylan'ın hayatı merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında en çok ise "Laçin Ceylan kaç yaşında?" sorusu aratıldı.

Camdaki Kız’ın Pervin’i Laçin Ceylan’ın yaşını duyan inanamadı! Hayranları şaştı kaldı! Devrim Yakut ile arasındaki fark dikkat çekti

Ceylan'ın yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemezken dizide Gülcihan karakterini canlandıran rol arkadaşı Devrim Yakut ile arasındaki fark dikkat çekti.

Camdaki Kız’ın Pervin’i Laçin Ceylan’ın yaşını duyan inanamadı! Hayranları şaştı kaldı! Devrim Yakut ile arasındaki fark dikkat çekti

İşte başta Laçin Ceylan olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

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