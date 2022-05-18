Alişan biricik karısını özleyecek! Sosyal medyadan paylaştı! Buse Varol çocuklarından ve eşinden ayrı kalacak! 3 yıl sonra setlere dönen oyuncu yolcu!
Alişan'ın biricik eşi Buse Varol sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile heyecanlandırdı. Tozlu Yollar, Sevda Kuşun Kanadında, Arka Sokaklar, Şehrin Melekleri, Kış Güneşi, Rüya gibi pek çok dizide rol alan Varol 2 çocuktan sonra dizi sektörüne uzunca bir süre ara vermişti. Yeni bir anlaşma yaptığı ortaya çıkan oyuncunun 3 sene sonra sete çıkması hangi dizide oynayacağı konusunda merak uyandırdı. Peki Buse Varol hangi dizide rol alacak? İşte özel hayatıyla gündemden düşmeyen Buse Varol'un yeni rolü...
Alişan biricik karısını özleyecek! Buse Varol yeni işe başlıyor. Evlendikten sonra kendisini eşine ve çocuklarına adayan Varol 3 yılın ardından yeniden setlerde. Sosyal medyadan paylaşım yaptı yorum ve beğeni yağdı. Oyunculuğa geri dönen Buse Varol çekimlerden dolayı çocuklarından ve eşinden ara ara uzak kalacağı için bir hayli özleyecek. Peki hangi diziye dahil oldu? Yeni bir yapımda mı rol alacak yoksa varol bir diziye mi katılacak? İşte bilgiler...
Ünlü türkücü Alişan ile evlendikten sonra sık sık özel hayatı ile gündeme gelen Buse Varol aslında bir çok ünlü dizide rol almı bir oyuncu. 2018 yılında Alişan ile nikah masasına oturan 32 yaşındaki oyuncu 2 çocuk doğurduktan sonra yeniden setlere dönmeye karar verdi.
1,5milyon takipçili İnstagram hesabından hikaye paylaşan Buse Varol fotoğrafa, ''3 sene sonra set'' notunu düştü.