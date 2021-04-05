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Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in oryantal dansına Erkan Kolçak Köstendil'den Bülent Serttaş'ı hatırlatan tepki!

Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in oryantal dansına Erkan Kolçak Köstendil'den Bülent Serttaş'ı hatırlatan tepki! Çukur dizisinde rol alan Damla Sönmez karavanda oryantal yaptı, o sırada aynı karavanda bulunan Erkan Kolçak Köstendil ise kafasını çevirerek Bülent Serttaş'ı akıllara getirdi. İşte Çukur dizi setinde Damla Sönmez'in oryantal dans şovu...

05.04.2021 15:06 - Son Güncelleme: 05.04.2021 15:06
Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in oryantal dansına Erkan Kolçak Köstendil'den Bülent Serttaş'ı hatırlatan tepki!

Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in oryantal dansına Erkan Kolçak Köstendil'den Bülent Serttaş'ı hatırlatan tepki! 'Çukur' dizisinde, Yamaç'ın sevgilisi Efsun karakteri ile izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Damla Sönmez, paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

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Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in oryantal dansına Erkan Kolçak Köstendil'den Bülent Serttaş'ı hatırlatan tepki!

KAFASINI ÇEVİRİP BAKIŞLARINI KAÇIRDI
Erkan Kolçak Köstendil ile aynı karavanda olan Damla Sönmez, Instagram hesabının hikaye kısmından oryantal dans yaptığı anlara yer verdi. O sırada rol arkadaşı Köstendil'in, Sönmez'e bakmadığı ve bakışlarını kaçırdığı görüldü.

Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in oryantal dansına Erkan Kolçak Köstendil'den Bülent Serttaş'ı hatırlatan tepki!

'BÜLENT SERTTAŞ'I Tİ'YE ALDILAR'
Kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken video, akıllara İbo Show'da oryantal Didem'in dansını izlememek için kafasını başka yöne çeviren Bülent Serttaş'ı getirdi.

Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in oryantal dansına Erkan Kolçak Köstendil'den Bülent Serttaş'ı hatırlatan tepki!

Sosyal medya kullanıcıları, video sonrası ikilinin Bülent Serttaş'ı ti'ye aldığı yönünde yorumlarda bulundu. Video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in oryantal dansına Erkan Kolçak Köstendil'den Bülent Serttaş'ı hatırlatan tepki!

NE OLMUŞTU?

Dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan 'İbo Show'un konukları arasında geçtiğimiz haftalarda Didem Kınalı'nın dans ettiği anlar dikkat çekmişti. Konuklardan Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'in dans ettiği sırada gözlerini başka yöne çevirmeye çalışması sosyal medyada çok konuşulmuştu...