Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in oryantal dansına Erkan Kolçak Köstendil'den Bülent Serttaş'ı hatırlatan tepki!

KAFASINI ÇEVİRİP BAKIŞLARINI KAÇIRDI

Erkan Kolçak Köstendil ile aynı karavanda olan Damla Sönmez, Instagram hesabının hikaye kısmından oryantal dans yaptığı anlara yer verdi. O sırada rol arkadaşı Köstendil'in, Sönmez'e bakmadığı ve bakışlarını kaçırdığı görüldü.