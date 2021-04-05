Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in oryantal dansına Erkan Kolçak Köstendil'den Bülent Serttaş'ı hatırlatan tepki!
Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in oryantal dansına Erkan Kolçak Köstendil'den Bülent Serttaş'ı hatırlatan tepki! Çukur dizisinde rol alan Damla Sönmez karavanda oryantal yaptı, o sırada aynı karavanda bulunan Erkan Kolçak Köstendil ise kafasını çevirerek Bülent Serttaş'ı akıllara getirdi. İşte Çukur dizi setinde Damla Sönmez'in oryantal dans şovu...
05.04.2021 15:06
- Son Güncelleme: 05.04.2021 15:06
NE OLMUŞTU?
Dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan 'İbo Show'un konukları arasında geçtiğimiz haftalarda Didem Kınalı'nın dans ettiği anlar dikkat çekmişti. Konuklardan Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'in dans ettiği sırada gözlerini başka yöne çevirmeye çalışması sosyal medyada çok konuşulmuştu...