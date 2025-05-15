Kurtlar Vadisi’nin Kılıç’ı yıllar sonra ortaya çıktı! Atilla Olgaç’ın son hali şaşırttı

Usta oyuncu, yıllar sonra ilk kez kızıyla birlikte Nişantaşı'nda kameralara yakalandı. Saçları ve sakallarının tamamen beyaza büründüğü görülen Olgaç'ın değişimi dikkat çekti.

👀 UZUN ZAMANDIR ORTALARDA GÖRÜNMÜYORDU Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan projelerinden biri olan Kurtlar Vadisi, yıllar önce yayın hayatına veda etmesine rağmen etkisini halen sürdürüyor. Diziyle özdeşleşmiş karakterlerden biri olan ve izleyicinin hafızasında "Kılıç" karakteriyle yer edinen Atilla Olgaç, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyordu. Son olarak Nişantaşı'nda objektiflere takılan oyuncunun yanında kızı da vardı. Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı Atilla Olgaç yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Yıllara meydan okuyan Olgaç'ın yüzündeki yaş almışlık dikkatlerden kaçmazken, beyazlara bürünmüş saç ve sakallarıyla tanınması güç hale geldi.

🎙️ "Yurt dışında bile tanıyorlar" Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Atilla Olgaç, kendisine yöneltilen Kurtlar Vadisi sorularını samimiyetle yanıtladı. Diziye olan ilginin hala sürdüğünü belirten Olgaç, şunları söyledi:

"İnsanlar nasıl benimsedi bilmiyorum. 20 sene geçti sadece burada değil, yurt dışında bile Türkler gelip fotoğraf çektiriyor. Gençler geliyor fotoğraf çektirmeye… Ben de diyorum ki 'Siz o dönem yoktunuz.' Ama CD'den, internetten izlediklerini söylüyorlar. Kurtlar Vadisi'nin üzerine bir dizi çıkamaz, gelemez."