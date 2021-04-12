Alican Yücesoy’dan yıllar sonra gelen açıklama! "Bu aşk herkesin gözü önünde başladı" Esra Dermacıoğlu’nu bakın nasıl yalanladı
Esra Dermancıoğlu, özel hayatıyla gündemden düşmüyor! Kendisinden 15 yaş küçük Murat Balcı ile aşk yaşadığı iddia edilen Esra Dermancıoğlu, bu kez Alican Yücesoy'un açıklamalarıyla gündeme geldi. Alican Yücesoy'un adı bir dönem Esra Dermancıoğlu ile aşk dedikodularına karışmıştı. Dermancıoğlu, "Bu aşk herkesin gözü önünde başladı" sözleriyle aşk iddialarını güçlendirirken Yücesoy, sessiz kalmayı tercih etmişti. Alican Yücesoy suskunluğunu bozdu! Katıldığı programda Esra Dermancıoğlu hakkında konuşan ünlü oyuncu, konuyla ilgili bakın ne dedi...
12.04.2021 16:27
- Son Güncelleme: 12.04.2021 16:27
Meslektaşı Melisa Sözen ile 2013 yılında nikah masasına oturan Alican Yücesoy, bu evlilikte aradığı mutluluğu bulamamış ve ünlü oyuncuyla birkaç ay sonra yollarını ayırmıştı.
Ünlü oyuncu, 6 yıl önce sonlandırdığı evliliği hakkında ilk kez konuştu. Melisa Sözen ile sette tanışıp aşk yaşayan Alican Yücesoy, bu ilişkiden hiç pişman olmadığını belirtti.
Yücesoy, "Çok aşık olduğum için evlendim' diyen yakışıklı oyuncu, eski eşi Melisa Sözen ile hala arkadaş olduklarını da söyledi. Evliliklerinin kısa sürede bitmesini ise 'sorumluluk almaktan hiç hoşlanmam" dedi.
SUSKUNLUĞUNU BOZDU!
Melisa Sözen ile 2014 yılında evliliğini sonlandıran Alican Yücesoy'un boşandıktan sonra Esra Dermancıoğlu'yla aşk yaşadığı öne sürülmüştü. Dermancıoğlu'nun 'bu aşk herkesin gözü önünde başladı' sözleri ise iddiaları güçlendirmişti. Yücesoy, konuyla ilgili suskunluğunu bozdu.
Esra Dermancıoğlu'yla aşk yaşadığı iddiaları hakkında ilk kez konuşan Alican Yücesoy, "Esra ile hiçbir zaman aşk yaşamadık" ifadelerini kullandı.