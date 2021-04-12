Alican Yücesoy’dan yıllar sonra gelen açıklama! "Bu aşk herkesin gözü önünde başladı" Esra Dermacıoğlu’nu bakın nasıl yalanladı

Esra Dermancıoğlu, özel hayatıyla gündemden düşmüyor! Kendisinden 15 yaş küçük Murat Balcı ile aşk yaşadığı iddia edilen Esra Dermancıoğlu, bu kez Alican Yücesoy'un açıklamalarıyla gündeme geldi. Alican Yücesoy'un adı bir dönem Esra Dermancıoğlu ile aşk dedikodularına karışmıştı. Dermancıoğlu, "Bu aşk herkesin gözü önünde başladı" sözleriyle aşk iddialarını güçlendirirken Yücesoy, sessiz kalmayı tercih etmişti. Alican Yücesoy suskunluğunu bozdu! Katıldığı programda Esra Dermancıoğlu hakkında konuşan ünlü oyuncu, konuyla ilgili bakın ne dedi...

12.04.2021 16:27 - Son Güncelleme: 12.04.2021 16:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





