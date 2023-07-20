Can Yaman hakkındaki o gerçek ortaya çıktı! Herkes başka sanıyordu duyan inanamadı! Meğer asıl mesleği...

Türkiye'de 2018 yılında yayınlanan Erkenci Kuş dizisiyle yıldızı parlayan Can Yaman şimdilerde İtalyanların yakın takibinde. Yaman, son olarak İtalya'da en popüler kanal olan Canale 5'te yayınlanan ve çok izlenen " Viola come il mare" dizisindeki üstün performansıyla büyük beğeni toplamıştı.