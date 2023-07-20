Vav TV İzle
Haberler Magazin Can Yaman hakkındaki o gerçek ortaya çıktı! Herkes başka sanıyordu duyan inanamadı! Meğer asıl mesleği...

Can Yaman hakkındaki o gerçek ortaya çıktı! Herkes başka sanıyordu duyan inanamadı! Meğer asıl mesleği...

Uzun bir süredir kariyerini İtalya'da sürdüren oyuncu Can Yaman hakkındaki o gerçek ilk kez duyanları şoke etti. Erkenci Kuş dizisi ile İtalya'da popülerliği artan Can Yaman Türkiye'yi terk edip İtalya'ya yerleşmişti. 2021 yılında Che Dio ci Aiuti adlı İtalyan dizisine konuk olmasıyla iyice tanınmaya başlayan oyuncu oyuncu, sık sık gördüğü ilgi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz günlerde rol aldığı dizi için sözleşme yeniledi, bölüm başına 200 bin Euro yani yaklaşık 5 milyon 800 bin TL kazanacağı öğrenildi. Öte yandan hakkındaki o gerçek ortaya çıktı! Herkes başka sanıyordu duyan inanamadı! Meğer asıl mesleği...

20.07.2023 16:11 - Son Güncelleme: 20.07.2023 16:11
Can Yaman hakkındaki o gerçek ortaya çıktı! Herkes başka sanıyordu duyan inanamadı! Meğer asıl mesleği...

Can Yaman hakkındaki o gerçek ortaya çıktı! Herkes başka sanıyordu duyan inanamadı! Meğer asıl mesleği...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Can Yaman hakkındaki o gerçek ortaya çıktı! Herkes başka sanıyordu duyan inanamadı! Meğer asıl mesleği...

Türkiye'de 2018 yılında yayınlanan Erkenci Kuş dizisiyle yıldızı parlayan Can Yaman şimdilerde İtalyanların yakın takibinde. Yaman, son olarak İtalya'da en popüler kanal olan Canale 5'te yayınlanan ve çok izlenen " Viola come il mare" dizisindeki üstün performansıyla büyük beğeni toplamıştı.

Can Yaman hakkındaki o gerçek ortaya çıktı! Herkes başka sanıyordu duyan inanamadı! Meğer asıl mesleği...

Yaman'ın dizinin ikinci sezonu için bir anlaşma imzaladığı ve çekimlerin Temmuz ortasında başlayacağı öğrenildi.

Can Yaman hakkındaki o gerçek ortaya çıktı! Herkes başka sanıyordu duyan inanamadı! Meğer asıl mesleği...

Yakışıklı oyuncunun diziden alacağı para ise herkesi şaşırtmayı başardı.

Can Yaman hakkındaki o gerçek ortaya çıktı! Herkes başka sanıyordu duyan inanamadı! Meğer asıl mesleği...

CEBİNİ DOLDURACAK!

Yakışıklı oyuncu, dizinin önümüzdeki sezonu için bölüm başına 200 bin Euro gibi şaşırtıcı bir ücret alacak.

SON DAKİKA