Can Yaman hakkındaki o gerçek ortaya çıktı! Herkes başka sanıyordu duyan inanamadı! Meğer asıl mesleği...
Uzun bir süredir kariyerini İtalya'da sürdüren oyuncu Can Yaman hakkındaki o gerçek ilk kez duyanları şoke etti. Erkenci Kuş dizisi ile İtalya'da popülerliği artan Can Yaman Türkiye'yi terk edip İtalya'ya yerleşmişti. 2021 yılında Che Dio ci Aiuti adlı İtalyan dizisine konuk olmasıyla iyice tanınmaya başlayan oyuncu oyuncu, sık sık gördüğü ilgi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz günlerde rol aldığı dizi için sözleşme yeniledi, bölüm başına 200 bin Euro yani yaklaşık 5 milyon 800 bin TL kazanacağı öğrenildi. Öte yandan hakkındaki o gerçek ortaya çıktı! Herkes başka sanıyordu duyan inanamadı! Meğer asıl mesleği...
20.07.2023 16:11 - Son Güncelleme: 20.07.2023 16:11
Can Yaman hakkındaki o gerçek ortaya çıktı! Herkes başka sanıyordu duyan inanamadı! Meğer asıl mesleği...
Türkiye'de 2018 yılında yayınlanan Erkenci Kuş dizisiyle yıldızı parlayan Can Yaman şimdilerde İtalyanların yakın takibinde. Yaman, son olarak İtalya'da en popüler kanal olan Canale 5'te yayınlanan ve çok izlenen " Viola come il mare" dizisindeki üstün performansıyla büyük beğeni toplamıştı.