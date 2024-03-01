Ali İhsan Varol hayatının şokunu yaşadı! “Dolandırıldık” deyip sosyal medyadan duyurdu: Biz yandık siz yanmayın...

Sunucu ve oyuncu Ali İhsan Varol, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. X platformu üzerinden açıklamada bulunan Varol, dolandırıldığını söyledi. Takipçilerini uyarmayı da ihmal etmeyen ünlü sunucu "Biz yandık siz yanmayın" dedi. İşte detaylar...