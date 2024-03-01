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Ali İhsan Varol hayatının şokunu yaşadı! “Dolandırıldık” deyip sosyal medyadan duyurdu: Biz yandık siz yanmayın...

Sunucu ve oyuncu Ali İhsan Varol, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. X platformu üzerinden açıklamada bulunan Varol, dolandırıldığını söyledi. Takipçilerini uyarmayı da ihmal etmeyen ünlü sunucu "Biz yandık siz yanmayın" dedi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 10:31 Güncelleme 01 Mart 2024, 10:36
Ali İhsan Varol hayatının şokunu yaşadı! “Dolandırıldık” deyip sosyal medyadan duyurdu: Biz yandık siz yanmayın... 1

Sunuculuğunu üstlendiği Kelime Oyunu yarışmasıyla adını duyuran Ali İhsan Varol, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Ali İhsan Varol hayatının şokunu yaşadı! “Dolandırıldık” deyip sosyal medyadan duyurdu: Biz yandık siz yanmayın... 2

Ünlü sunucu, X platformu üzerinden dolandırıldığını belirterek yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı.

Ali İhsan Varol hayatının şokunu yaşadı! “Dolandırıldık” deyip sosyal medyadan duyurdu: Biz yandık siz yanmayın... 3

Alışveriş yaptığı internet sitesinin depo ve ofis adreslerini araştırdığında boş bir arsayla karşılaşan Varol, takipçilerini uyarmayı da ihmal etmedi.

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