Ali İhsan Varol hayatının şokunu yaşadı! “Dolandırıldık” deyip sosyal medyadan duyurdu: Biz yandık siz yanmayın...

Sunucu ve oyuncu Ali İhsan Varol, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. X platformu üzerinden açıklamada bulunan Varol, dolandırıldığını söyledi. Takipçilerini uyarmayı da ihmal etmeyen ünlü sunucu "Biz yandık siz yanmayın" dedi. İşte detaylar...
Sunuculuğunu üstlendiği Kelime Oyunu yarışmasıyla adını duyuran Ali İhsan Varol, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Ünlü sunucu, X platformu üzerinden dolandırıldığını belirterek yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı.
Alışveriş yaptığı internet sitesinin depo ve ofis adreslerini araştırdığında boş bir arsayla karşılaşan Varol, takipçilerini uyarmayı da ihmal etmedi.