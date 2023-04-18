Ali Atasever olayında yeni gelişme! Sait Atasever’in torunu Müge Anlı’ya konuştu! “Dedem dayımı canice katletti! Gelinine göz dikti...”

Kayıp olayıyla ilgili iddiaları anlatan Anlı, "Oğlunla ilgili bize ilk başvuran senin bir köylün oldu. Yani Ali Bey'in kaybıyla ilgili biz, size ulaştık. Siz bize ulaşmadınız. Köyünüzden biri, bizi aradı. Köylünüz, 'Ali'nin babası Sait, çok asabidir.