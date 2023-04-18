RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Ali Atasever olayında yeni gelişme! Sait Atasever’in torunu Müge Anlı’ya konuştu! “Dedem dayımı canice katletti! Gelinine göz dikti...”

Ali Atasever olayında yeni gelişme! Sait Atasever’in torunu Müge Anlı’ya konuştu! “Dedem dayımı canice katletti! Gelinine göz dikti...”

ATV'nin ilgiyle izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir yıldır kayıp olan Ali Atasever'in olayı işlenmeye başlandı. 45 yaşındaki oğlunun kaybolmasında baş şüpheli olarak gösterilen baba Sait Atasever hakkındaki iddialar, stüdyoda soğuk duş etkisi yaratırken Ali Atasever'in eski eşinin söyledikleri kan dondurdu. Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında ise yeni gelişmeler yaşandı. Sait Atasever'in torunu, canlı yayına bağlanarak dedesi hakkındaki kan donduran iddialara yenilerini ekledi. İşte detaylar...

takvim.com.tr
18.04.2023 14:05 - Son Güncelleme: 18.04.2023 14:14
Ali Atasever olayında yeni gelişme! Sait Atasever’in torunu Müge Anlı’ya konuştu! “Dedem dayımı canice katletti! Gelinine göz dikti...”

Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Sert'te bir yıldır kayıp olan Ali Atasever'in olayı ele alındı.

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Ali Atasever olayında yeni gelişme! Sait Atasever’in torunu Müge Anlı’ya konuştu! “Dedem dayımı canice katletti! Gelinine göz dikti...”

45 yaşındaki oğlunun kaybolmasında baş şüpheli olarak gösterilen baba Sait Atasever, Ali Atasever'in zihinsel engelli olduğunu ve mahkeme kararıyla vasisinin kendisinde olduğunu söyledi.

Ali Atasever olayında yeni gelişme! Sait Atasever’in torunu Müge Anlı’ya konuştu! “Dedem dayımı canice katletti! Gelinine göz dikti...”

Oğlunun eşinden 20 sene önce boşandığını belirten Sait Bey, "Beni ever dedi. Ben de buldum. Onu beğenmedi. Söz dinlemedi. Evden çıktı gitti" ifadelerini kullandı.

Ali Atasever olayında yeni gelişme! Sait Atasever’in torunu Müge Anlı’ya konuştu! “Dedem dayımı canice katletti! Gelinine göz dikti...”

Kayıp olayıyla ilgili iddiaları anlatan Anlı, "Oğlunla ilgili bize ilk başvuran senin bir köylün oldu. Yani Ali Bey'in kaybıyla ilgili biz, size ulaştık. Siz bize ulaşmadınız. Köyünüzden biri, bizi aradı. Köylünüz, 'Ali'nin babası Sait, çok asabidir.

Ali Atasever olayında yeni gelişme! Sait Atasever’in torunu Müge Anlı’ya konuştu! “Dedem dayımı canice katletti! Gelinine göz dikti...”

Herkes ondan çok korkar. Biz köyde Sait Bey'in oğluna zarar vermiş olabileceğini düşünüyoruz' dedi. Çünkü siz oğlunuzu ağaca bağlayıp dövmüşsünüz bunu görenler olmuş. Sonra Ali kaybolunca; onu sizin öldürdüğünüze dair dedikodular oluşmuş. Bu sebeple biz de size ulaştık."

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