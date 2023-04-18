Ali Atasever olayında yeni gelişme! Sait Atasever’in torunu Müge Anlı’ya konuştu! “Dedem dayımı canice katletti! Gelinine göz dikti...”
ATV'nin ilgiyle izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir yıldır kayıp olan Ali Atasever'in olayı işlenmeye başlandı. 45 yaşındaki oğlunun kaybolmasında baş şüpheli olarak gösterilen baba Sait Atasever hakkındaki iddialar, stüdyoda soğuk duş etkisi yaratırken Ali Atasever'in eski eşinin söyledikleri kan dondurdu. Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında ise yeni gelişmeler yaşandı. Sait Atasever'in torunu, canlı yayına bağlanarak dedesi hakkındaki kan donduran iddialara yenilerini ekledi. İşte detaylar...
18.04.2023 14:05 - Son Güncelleme: 18.04.2023 14:14
Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Sert'te bir yıldır kayıp olan Ali Atasever'in olayı ele alındı.
45 yaşındaki oğlunun kaybolmasında baş şüpheli olarak gösterilen baba Sait Atasever, Ali Atasever'in zihinsel engelli olduğunu ve mahkeme kararıyla vasisinin kendisinde olduğunu söyledi.