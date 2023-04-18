Kayahan'ın kızı Beste Açar "Uzaylılar beni pencereden aldılar üzerimde deney yaptılar" Babası ve Atatürk'le de görüştüğünü iddia etmişti
2015 yılında hayatını gözlerine yuman usta şarkıcı ve söz yazarı Kayahan'ın vefatının ardından sular durulmak bilmiyor. Kayahan'ın büyük kızı Beste Açar ile 2.eşi İpek Açar Kömürcü arasındaki gerilim her geçen gün artarak devam ederken, Beste Açar geçtiğimiz günlerde birbirinden garip açıklamalar yapmıştı. Açar o açıklamalara hem yenisini ekledi hem de çıtayı bir yukarı taşıdı. İşte detaylar.
Hatırlarsınız, Kayahan'ın kızı Beste Açar daha önce ilginç bir açıklama yapmış ve babası, Atatürk, Mevlânâ ve Hz. Meryem ile iletişime geçtiğini söylemişti. Açar, çıtaya bir yukarı çıkardı ve o iddialarına yenilerini ekledi.
2. Sayfa magazin programına katılan Beste Açar, 13 yaşında uzay aracına bindiğini ve uzaylılarla iletişimde olduğunu açıkladı. Uzaylılarla iletişime geçtiğini söyleyen Açar, enerji ile her şeyin mümkün olduğunu söyledi.
Yıllar önce uzaylılar tarafından götürüldüğünü ve üzerinde deneyler yapıldığını söyleyen Açar, hikayesini şöyle anlattı:
'Çocukluğumdan beri ilgi duyduğum bir alandı. Eğitimlerde yer aldığım hocalar uzaylılarla iletişime geçerek bize aktarıyor. 12-13 yaşlarında uzaylılar tarafından götürülüp geri getirdim. Yattığım esnada camdan bir ışık gördüm ve ona doğru giderek uzay aracına bindim. Orada bana bazı temaslarda bulunuldu ve üzerinde deneyler yapıldı.'