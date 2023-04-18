Kayahan'ın kızı Beste Açar "Uzaylılar beni pencereden aldılar üzerimde deney yaptılar" Babası ve Atatürk'le de görüştüğünü iddia etmişti

Yıllar önce uzaylılar tarafından götürüldüğünü ve üzerinde deneyler yapıldığını söyleyen Açar, hikayesini şöyle anlattı:

'Çocukluğumdan beri ilgi duyduğum bir alandı. Eğitimlerde yer aldığım hocalar uzaylılarla iletişime geçerek bize aktarıyor. 12-13 yaşlarında uzaylılar tarafından götürülüp geri getirdim. Yattığım esnada camdan bir ışık gördüm ve ona doğru giderek uzay aracına bindim. Orada bana bazı temaslarda bulunuldu ve üzerinde deneyler yapıldı.'