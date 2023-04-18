RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin 15 yılı devirdiler! İbrahim Tatlıses'in sır gibi sakladığı kızı Zübeyde Melek Akkaş fena aşka geldi! Perihan Savaş’ın damadı meğer...

15 yılı devirdiler! İbrahim Tatlıses'in sır gibi sakladığı kızı Zübeyde Melek Akkaş fena aşka geldi! Perihan Savaş’ın damadı meğer...

İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Zübeyde Melek Akkaş, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Zübeyde Melek Akkaş, 20 sene önce aşk yaşamaya başladığı eşi ile 15'nci evlilik yıldönümüne özel bir paylaşımda bulundu. Eşi ile fotoğrafını yayınlayan Melek Akkaş, "Pişt gençler" diye başladığı notunda romantik ifadelere yer verdi. İşte Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in sır gibi sakladıkları kızı ve damadı...

takvim.com.tr
18.04.2023 14:54 - Son Güncelleme: 18.04.2023 14:54
15 yılı devirdiler! İbrahim Tatlıses’in sır gibi sakladığı kızı Zübeyde Melek Akkaş fena aşka geldi! Perihan Savaş’ın damadı meğer...

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Zübeyde Melek Akkaş, sosyal medya hesabında eşi ile 15'nci evlilik yıldönümüne özel bir paylaşımda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
15 yılı devirdiler! İbrahim Tatlıses’in sır gibi sakladığı kızı Zübeyde Melek Akkaş fena aşka geldi! Perihan Savaş’ın damadı meğer...

Üç çocuk annesi Zübeyde Melek, eşi ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

15 yılı devirdiler! İbrahim Tatlıses’in sır gibi sakladığı kızı Zübeyde Melek Akkaş fena aşka geldi! Perihan Savaş’ın damadı meğer...

Genç kadın, paylaşımının altına ise şu notu ekledi: "Pişt gençler bugün siz evleneli 15 yıl oldu. Tanışalı 20... Beraber neler neler... Daha çok nicelerine... Bu ikiliyi çok seviyorum"

15 yılı devirdiler! İbrahim Tatlıses’in sır gibi sakladığı kızı Zübeyde Melek Akkaş fena aşka geldi! Perihan Savaş’ın damadı meğer...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

15 yılı devirdiler! İbrahim Tatlıses’in sır gibi sakladığı kızı Zübeyde Melek Akkaş fena aşka geldi! Perihan Savaş’ın damadı meğer...

Sosyal medya kullanıcıları, Zübeyde Melek Akkaş'ın paylaşımına yoğun ilgi göstererek çifte mutluluklar diledi.

SON DAKİKA