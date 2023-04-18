15 yılı devirdiler! İbrahim Tatlıses'in sır gibi sakladığı kızı Zübeyde Melek Akkaş fena aşka geldi! Perihan Savaş’ın damadı meğer...
İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Zübeyde Melek Akkaş, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Zübeyde Melek Akkaş, 20 sene önce aşk yaşamaya başladığı eşi ile 15'nci evlilik yıldönümüne özel bir paylaşımda bulundu. Eşi ile fotoğrafını yayınlayan Melek Akkaş, "Pişt gençler" diye başladığı notunda romantik ifadelere yer verdi. İşte Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in sır gibi sakladıkları kızı ve damadı...
18.04.2023 14:54 - Son Güncelleme: 18.04.2023 14:54
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Zübeyde Melek Akkaş, sosyal medya hesabında eşi ile 15'nci evlilik yıldönümüne özel bir paylaşımda bulundu.
Sosyal medya kullanıcıları, Zübeyde Melek Akkaş'ın paylaşımına yoğun ilgi göstererek çifte mutluluklar diledi.