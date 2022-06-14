Algı Eke iç çamaşırıyla dans etti! Ayna karşısında kendisinden geçti gören bir daha baktı! Dürüye’nin Güğümleri’nin Hayriye’siydi...
Baba Ocağı adlı dizi ile televizyondaki ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Algı Eke, kadrosunda İpek Tuzcuoğlu, Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Binici'nin yer aldığı Dürüye'nin Güğümleri dizisindeki Hayriye karakteriyle hafızalara kazındı. Keşanlı Ali Destanı, Annem Uyurken, Hayat Sevince Güzel gibi yapımlarda da rol alan oyuncu, performansıyla dikkat çekmişti. Ünlü oyuncu şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. İç çamaşırıyla dans ettiği anları yayınlayan Eke, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. Fit haliyle de dikkat çeken Eke, sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Algı Eke'nin o paylaşımı...
14.06.2022 00:22 - Son Güncelleme: 14.06.2022 00:30
İlk oyunculuk deneyimini 2008 yılında rol aldığı Baba Ocağı dizisi ile yaşayan Algı Eke; Hayat Sevince Güzel, Ayrılsak da Beraberiz, Galip Derviş, Annem Uyurken, Keşanlı Ali Destanı gibi yapımlarda rol aldı.