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Haberler Magazin Algı Eke iç çamaşırıyla dans etti! Ayna karşısında kendisinden geçti gören bir daha baktı! Dürüye’nin Güğümleri’nin Hayriye’siydi...

Algı Eke iç çamaşırıyla dans etti! Ayna karşısında kendisinden geçti gören bir daha baktı! Dürüye’nin Güğümleri’nin Hayriye’siydi...

Baba Ocağı adlı dizi ile televizyondaki ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Algı Eke, kadrosunda İpek Tuzcuoğlu, Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Binici'nin yer aldığı Dürüye'nin Güğümleri dizisindeki Hayriye karakteriyle hafızalara kazındı. Keşanlı Ali Destanı, Annem Uyurken, Hayat Sevince Güzel gibi yapımlarda da rol alan oyuncu, performansıyla dikkat çekmişti. Ünlü oyuncu şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. İç çamaşırıyla dans ettiği anları yayınlayan Eke, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. Fit haliyle de dikkat çeken Eke, sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Algı Eke'nin o paylaşımı...

14.06.2022 00:22 - Son Güncelleme: 14.06.2022 00:30
Algı Eke iç çamaşırıyla dans etti! Ayna karşısında kendisinden geçti gören bir daha baktı! Dürüye’nin Güğümleri’nin Hayriye’siydi...

İlk oyunculuk deneyimini 2008 yılında rol aldığı Baba Ocağı dizisi ile yaşayan Algı Eke; Hayat Sevince Güzel, Ayrılsak da Beraberiz, Galip Derviş, Annem Uyurken, Keşanlı Ali Destanı gibi yapımlarda rol aldı.

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Algı Eke iç çamaşırıyla dans etti! Ayna karşısında kendisinden geçti gören bir daha baktı! Dürüye’nin Güğümleri’nin Hayriye’siydi...

Özellikle Dürüye'nin Güğümleri dizisinde canlandırdığı Hayriye karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu, adını geniş kitlelere duyurdu.

Algı Eke iç çamaşırıyla dans etti! Ayna karşısında kendisinden geçti gören bir daha baktı! Dürüye’nin Güğümleri’nin Hayriye’siydi...

Son olarak Hizmetçiler adlı dizide Atiye karakterini canlandıran Eke, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.

Algı Eke iç çamaşırıyla dans etti! Ayna karşısında kendisinden geçti gören bir daha baktı! Dürüye’nin Güğümleri’nin Hayriye’siydi...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Algı Eke iç çamaşırıyla dans etti! Ayna karşısında kendisinden geçti gören bir daha baktı! Dürüye’nin Güğümleri’nin Hayriye’siydi...

Ünlü oyuncu, iç çamaşırıyla ayna karşısında dans ettiği anları kayıt altına alarak Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu.

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