Aleyna Tilki'yi görenler şok oldu! Aleyna Tilki estetik mi yaptırdı?
Aleyna Tilki'nin geçtiğimiz günlerde modacı Gülnur Güneş'in kardeşi Kadir Güneş'le ilişki yaşadığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Skandal hareketleri ve görüntülendiği erkek arkadaşlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Aleyna Tilki, Instagram'dan yaptığı son paylaşımla çok konuşuldu. Dudaklarının şiş olduğu görülen Aleyna Tilki estetik mi yaptırdı? İşte Aleyna Tilki'nin herkesi şok eden görüntüsü!
Aleyna Tilki'nin Instagram paylaşımı olay oldu. 19 yaşındaki Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün yeni sevgilisi Kadir Güneş ile birlikte gittiği Paris gezisi ile gündem olmuştu. Eyfel Kulesi önünde çekildiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Aleyna Tilki'nin estetik yaptırdığı iddia edildi. Eyfel kulesi altında fotoğrafını paylaşan Aleyna Tilki'nin dudakları dikkat çekti. Genç popçuya takipçileri "Dudaklarına ne oldu?" diye soru yağdırdı.
İşte Aleyna Tilki'nin yeni hali ve estetikle bambaşka birine dönüşen ünlüler...