Aleyna Tilki'yi görenler şok oldu! Aleyna Tilki estetik mi yaptırdı?

Aleyna Tilki'nin Instagram paylaşımı olay oldu. 19 yaşındaki Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün yeni sevgilisi Kadir Güneş ile birlikte gittiği Paris gezisi ile gündem olmuştu. Eyfel Kulesi önünde çekildiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Aleyna Tilki'nin estetik yaptırdığı iddia edildi. Eyfel kulesi altında fotoğrafını paylaşan Aleyna Tilki'nin dudakları dikkat çekti. Genç popçuya takipçileri "Dudaklarına ne oldu?" diye soru yağdırdı.

İşte Aleyna Tilki'nin yeni hali ve estetikle bambaşka birine dönüşen ünlüler...