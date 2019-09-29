Yasak aşk yaşadığı iddia edilen Beren Saat'ten DJ Maga itirafı: O kişi bendim! DJ Maga kimdir?
Beren Saat, Fransız DJ Maga ile aşk yaşadığı iddiasının ortaya çıkmasına neden olan sosyal medyadaki gizemli fotoğrafta yer aldığını kabul etti. Beren Saat ile Kenan Doğulu çiftinin evliliğinde yaşanan krizler magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir süre önce Kenan Doğulu'nun Beren Saati oyuncu Asli işler ile aldattığı iddia edilmiş ancak İşler bu iddiaları yalanlamıştı. Bu kez de Beren Saat cephesinde şok eden gelişme yaşandı. Eşi Kenan Doğulu ile evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan Beren Saat'in Fransız DJ Maga ile yakınlaştığı iddia ediliyordu. Beren Saat yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu ile birlikte Nişantaşı'nda bir mekandan çıkarken görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Saat, günler sonra fotoğraftaki kişinin kendisi olduğunu itiraf etti. Peki DJ Maga kimdir? İşte Beren Saat'in yeni aşkı olduğu iddia edilen DJ Maga ile arasında geçen yakınlaşmanın detayları ve DJ Maga hakkında merak edilenler...
KENAN'A SESSİZ KALDI!
Saat, son olarak eşi Kenan Doğulu'nun 45. yaş gününü kutlamak için sosyal medya hesabı üzerinden yazdığı, "Yaydığımız aşk enerjisiyle çevremizde iklim değişikliğine sebep olduk ve beraber ne eğlendik. Sonra bir noktada sen masumiyetini kaybettin; ben de oyun arkadaşımı, yol arkadaşımı" sözleri sorulunca muhabirlere "İyi akşamlar" dileyip uzaklaştı.
Posta'nın haberine göre, Beren Saat,Fransız DJ Maga ile yeni bir romantik ilişkiye yelken açtı. Eldeki veriler şunlar: Gece pek dışarı çıkmayan Beren Saat, 7 Ağustos'ta Tepebaşı'ndaki Klein Garten'da pikapların başına geçen DJ Maga'yı dinlemeye geldi.
Oyuncu, Maga'nın Çeşme'de 9 Ağustos'ta Sommer Klein'daki sahnesinde de en öndeydi. 14 Ağustos'ta Çeşme'de, 18 Ağustos'ta Bodrum'da konser veren eşini dinlemeye gitmeyen Beren Saat, DJ Maga'nın peşinden Çeşme'ye koşmuştu.
Bu arada Beren Saat ve Maga Instagram'da birbirlerini takibe aldı. Durum böyleyken, aşk var mı yok mu siz karar verin.
DJ MAGA KİMDİR?
DJ Maga, Fransa'da doğdu ve hayatının çoğunu kültürler arasında seyahat ederek geçirdi. Yılın yarısı Güney Fransa'da geçiriyor, burada kariyeri üzerine yoğunlaşıyor
Yılın geri kalanını ise Dubai'de, geri kalanını ise Mikonos'da geçiriyor. DJ Maga, müzik kariyerinde çoğunlukla etnik ve organik seslerden beslendiğini söylüyor.
Maga, yaklaşık 2 yıldır üretim yapıyor ve Akumandra'da (Meksika) '' Destinesia '' adlı bir parça yayınladı, ayrıca Voyeur Music'te (Londra) ilk EP "Regata" adlı eserini yayınladı.