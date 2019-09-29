Yasak aşk yaşadığı iddia edilen Beren Saat'ten DJ Maga itirafı: O kişi bendim! DJ Maga kimdir?

Beren Saat, Fransız DJ Maga ile aşk yaşadığı iddiasının ortaya çıkmasına neden olan sosyal medyadaki gizemli fotoğrafta yer aldığını kabul etti. Beren Saat ile Kenan Doğulu çiftinin evliliğinde yaşanan krizler magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir süre önce Kenan Doğulu'nun Beren Saati oyuncu Asli işler ile aldattığı iddia edilmiş ancak İşler bu iddiaları yalanlamıştı. Bu kez de Beren Saat cephesinde şok eden gelişme yaşandı. Eşi Kenan Doğulu ile evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan Beren Saat'in Fransız DJ Maga ile yakınlaştığı iddia ediliyordu. Beren Saat yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu ile birlikte Nişantaşı'nda bir mekandan çıkarken görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Saat, günler sonra fotoğraftaki kişinin kendisi olduğunu itiraf etti. Peki DJ Maga kimdir? İşte Beren Saat'in yeni aşkı olduğu iddia edilen DJ Maga ile arasında geçen yakınlaşmanın detayları ve DJ Maga hakkında merak edilenler...

29.09.2019 11:26 - Son Güncelleme: 29.09.2019 11:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





