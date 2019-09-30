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Engin Altan Düzyatan ve baldızının pozu şaşırttı

Diriliş Ertuğrul dizisi ile gönüllere taht kuran Engin Altan Düzyatan aile yaşamı ile de merak ediliyor. Bu bağlamda Engin Altan Düzyatan'ın baldızıyla olan fotoğrafı gündeme bomba gibi düştü. Ünlü oyuncunun hayranları bu fotoğraf için çok sayıda yorum yaptı.

30.09.2019 09:56 - Son Güncelleme: 20.11.2019 19:00
Diriliş Ertuğrul'ın yıldızı Engin Altan Düzyatan ve baldızının pozu olay oldu! İşte şok eden paylaşım

ASLIŞAH ALKOÇLAR KİMDİR?

Gülşah Soydan ve Ender Alkoçlar evliliğinin meyvesi, ikilinin küçük kızlarıdır. Ablası ise Neslişah Alkoçlar'dır. Hülya Koçyiğit'in torunudur. 1993 doğumludur. 15-16 yaşlarında kar kayağı sporunda milli sporcu olmuştur. Annesi hem de babası sosyetenin gözbebeği turizmciler olması sebebiyle tatil yerlerinde sıkça görüntülenen Alkoçlar, böylelikle medyatik bir isim haline gelmiştir. Pek çok ünlü iş adamı ile ilişkileri olmuştur.

Diriliş Ertuğrul'ın yıldızı Engin Altan Düzyatan ve baldızının pozu olay oldu! İşte şok eden paylaşım

Diriliş Ertuğrul'dan ayrılan Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz akşam Alkoçlar ailesi ile birlikte baldızı Aslışah Alkoçlar'ın doğum günü kutlamasındaydı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Engin Altan Düzyatan'ın yüzündeki değişimi fark eden hayranları, Düzyatan'ın kilo aldığı ve bir anda çöktüğü şeklinde yorumlarda bulundu.

Diriliş Ertuğrul'ın yıldızı Engin Altan Düzyatan ve baldızının pozu olay oldu! İşte şok eden paylaşım

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Diriliş Ertuğrul'ın yıldızı Engin Altan Düzyatan ve baldızının pozu olay oldu! İşte şok eden paylaşım

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Diriliş Ertuğrul'ın yıldızı Engin Altan Düzyatan ve baldızının pozu olay oldu! İşte şok eden paylaşım

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