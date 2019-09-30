Engin Altan Düzyatan ve baldızının pozu şaşırttı

Diriliş Ertuğrul dizisi ile gönüllere taht kuran Engin Altan Düzyatan aile yaşamı ile de merak ediliyor. Bu bağlamda Engin Altan Düzyatan'ın baldızıyla olan fotoğrafı gündeme bomba gibi düştü. Ünlü oyuncunun hayranları bu fotoğraf için çok sayıda yorum yaptı.

30.09.2019 09:56 - Son Güncelleme: 20.11.2019 19:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





