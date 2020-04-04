Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın ortaya çıkan görüntüsü herkesi şoke etti! Meğer...
O hiç kuşkusuz Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri... Atv ekranlarında yayınlanan, dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan 32 yaşındaki Sinem Kobal, doğal haliyle herkesi kendisine hayran bıraktı. Karşımıza daima makyajlı halleriyle çıkmayı tercih eden ünlülerin kimisi aslında doğuştan güzel. Onlardan biri de Sinem Kobal... İşte Sinem Kobal'ın ve diğer ünlü isimlerin makyajsız halleri...
Sinem Kobal makyajsız hali ile herkesi kendisine hayran bıraktı. Mutlu evliliği ile ünlüler dünyasında parmakla gösterilen çiftler arasında olan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çifti, özel hayatlarını çok fazla göz önünde yaşamayı tercih etmiyor. Hal böyle olunca hayranları özellikle Sinem Kobal'ı bir hayli merak ediyor. Doğal ve duru güzelliği ile dikkat çeken Sinem Kobal'ın makyajsız hali hayranlarından tam puan aldu. İşte ünlülerin makyajsız halleri...