Aleyna Tilki'ye şantaj tuzağı! Özel bilgileri ele geçirildi! Önce babasına sonra asistanına...

1

Siber saldırı çetesinin yeni hedefi Aleyna Tilki oldu. Tilki'nin kimlik bilgileri, yalnızca adli makamlarca ulaşılabilen kişisel verileri, ev adresi, T.C. kimlik bilgisi, nüfus kaydı gibi birçok kişisel bilgisini ele geçiren İbrahim Y., ünlü şarkıcının babası ve asistanına ulaştı.