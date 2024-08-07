Aleyna Tilki'ye şantaj tuzağı! Özel bilgileri ele geçirildi! Önce babasına sonra asistanına...

Siber saldırı çetesinin yeni hedefi Aleyna Tilki oldu. Tilki'nin kimlik bilgileri, yalnızca adli makamlarca ulaşılabilen kişisel verileri, ev adresi, T.C. kimlik bilgisi, nüfus kaydı gibi birçok kişisel bilgisini ele geçiren İbrahim Y., ünlü şarkıcının babası ve asistanına ulaştı.
Instagram'dan önce Tilki'nin babasına mesaj atan İ.Y., "Kızınızın önemli bilgileri hacklenmiş" diyerek kimlik bilgilerinin yanı sıra, kimlik cilt no, aile sıra no ve okul numarası ile şubesine kadar özel bilgilerinin yer aldığı verileri paylaştı.
Daha sonra aynı bilgileri şarkıcının asistanına mail attı. Durumdan haberdar olan Tilki, avukatı aracılığıyla savcılığa başvurdu.