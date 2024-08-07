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Köy evi gibi dekore etti! Umut Akyürek’in orman içindeki müstakil eve bakın! Hem ferah hem şık! “Günde 3 kez yerleri siliyorum...”

Umut Akyürek, konuk olduğu bir programda şehirden uzak orman içindeki müstakil evinin kapılarını izleyicilere açtı. Akyürek'in alabildiğine yeşil bir bahçenin ortasında yer alan tek katlı evini görenler ise hayran kaldı. Devasa bahçesiyle dikkat çeken ev, kısa sürede gündem olurken iç dekorasyonu da çok konuşuldu. İşte Umut Akyürek'in "Burayı tam köy evi gibi dekore ettik" dediği müstakil evi...

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 09:16 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 09:21
Köy evi gibi dekore etti! Umut Akyürek’in orman içindeki müstakil eve bakın! Hem ferah hem şık! Günde 3 kez yerleri siliyorum... 1

Ünlü şarkıcı Umut Akyürek, Evrim Akın İle Ev Gezmesi programına konuk oldu. Orman içindeki müstakil evinin kapılarını izleyicilere açan şarkıcı, kısa sürede gündem oldu.

Köy evi gibi dekore etti! Umut Akyürek’in orman içindeki müstakil eve bakın! Hem ferah hem şık! Günde 3 kez yerleri siliyorum... 2

Akyürek'in alabildiğine yeşil bir bahçenin ortasında yer alan evinin içi de ferahlığıyla dikkat çekti.

Köy evi gibi dekore etti! Umut Akyürek’in orman içindeki müstakil eve bakın! Hem ferah hem şık! Günde 3 kez yerleri siliyorum... 3

Orta sehpa ile hareketlendirilen salonda en dikkat çeken ayrıntı üzerindeki güğüm ile köşede yerini alan kuzine oldu.

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