Köy evi gibi dekore etti! Umut Akyürek’in orman içindeki müstakil eve bakın! Hem ferah hem şık! “Günde 3 kez yerleri siliyorum...”

Umut Akyürek, konuk olduğu bir programda şehirden uzak orman içindeki müstakil evinin kapılarını izleyicilere açtı. Akyürek'in alabildiğine yeşil bir bahçenin ortasında yer alan tek katlı evini görenler ise hayran kaldı. Devasa bahçesiyle dikkat çeken ev, kısa sürede gündem olurken iç dekorasyonu da çok konuşuldu. İşte Umut Akyürek'in "Burayı tam köy evi gibi dekore ettik" dediği müstakil evi...