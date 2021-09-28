Aleyna Tilki'ye Londra yaradı tişörtünü yukarı çekip pozlarını paylaştı! 'Zor günler geçiriyorum' diyen Aleyna sınırları zorladı
Servetiyle dudak uçuklatan Aleyna, geçtiğimiz günlerde iki yıldır zor günler geçirdiğini ve pek bir şey üretemediğini söylemişti. Bu açıklamaların ardından Aleyna Tilki, soluğu Londra'da aldı. Kısa bir süre önce Türkiye'den Londra'ya giden şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından tişörtünü açarak verdiği pozları paylaştı. Tilki'nin pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.
28.09.2021 11:27
- Son Güncelleme: 28.09.2021 11:28
2 yıldır zor günler geçirdiğini söyleyen Aleyna Tilki, soluğu Londra'da almıştı. Birkaç ay orada kalacak olan genç şarkıcıdan ilk paylaşım geldi.
Aleyna Tilki, geçtiğimiz aylarda 'Retrograde' isimli şarkısını çıkarmış, istediği ilgiyi görememişti.
"2 senedir zor bir dönem geçiriyorum. O yüzden pek bir şey üretemedim" diyen Tilki, Londra'ya gitti. Bir süre Londra'da yaşayacak olan Aleyna Tilki Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.