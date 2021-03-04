Aleyna Tilki'nin yatak odası paylaşımı sosyal medyayı salladı! 'Beni dünya starlarından ayıran şey...' diyerek açıklamıştı
Aleyna Tilki'nin yatak odası paylaşımı sosyal medyayı salladı! 'Beni dünya starlarından ayıran şey...' diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulunan Aleyna Tilki, Instagram'dan yeni fotoğraflar paylaştı. Youtube'da 7 milyon görüntülemeye ulaşmanın mutluluğunu yaşayan Aleyna Tilki, yatak odası fotoğraflarıyla gündeme geldi. 20 yaşındaki Tilki'nin pozlarına "Konya'nın gülü" yorumları yapılınca geçtiğimiz gün magazin gündemine bomba gibi düşen o açıklama yeniden gündem oldu.
'Beni dünya starlarından ayıran şey...' diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulunan Aleyna Tilki yatak odası paylaşımıyla sosyal medya gündeminde. 2016 yılında 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla müzik sektörüne adım atan Aleyna Tilki'nin 'Retrograde' adlı İngilizce şarkısı, 26 Şubat'ta tüm dünyada yayınlandı.
"KONYA'DA DOĞMAK ÇOK ŞEY KATTI"
"Amerika'da doğmuş olsaydın her şey daha farklı olur muydu?" sorusuna ünlü şarkıcı, "Daha kötü olurdu. Amerika'da doğup, büyüseydim oradaki starlardan bir farkım kalmazdı. Konya'da doğmak, Anadolu'nun enerjisini taşımak, bana çok şey kattı. Benim dünya starı olabilecek olmamın başlıca nedeni kendine has bir tip olmam. Yurt dışındaki insanlar da bu konuya çok ilgi gösteriyor. Beni dünya starlarından ayıran şey; bence Konya'da doğmuş olmamdır. Başlangıcım yurt dışında olsaydı bu kadar özel bir sanatçı olamazdım" yanıtını verdi.
Kıskanıldığı için eleştirildiğini savunan Tilki, "Ben dünyayı gezerken insanlar evinde oturuyor. Bilmiyorum, belki canları sıkılıyordur. Yaptığım her işi, söylediğim her işi kalbimden geldiği için yapıyorum. Samimiyetime güvendiğim için eleştirilerin kıskançlıktan başka bir şey olamadığını düşünüyorum" açıklamasını yaptı.
Instagram hesabından yatağının önünde çekildiği fotoğrafları paylaşan Tilki'ye sosyal medyada "Konya'nın gülü" yorumları yapıldı. Aleyna Tilki, 28 Mart 2000'de Of, Trabzonlu bir anne ve Konyalı bir babanın çocuğu olarak Konya'da dünyaya geldi. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmasıyla ilk kez televizyonlarda görüldü.
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