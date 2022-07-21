Kayahan'ın kızı Aslı Gönül güzelliğiyle baş döndürdü annesi İpek Açar ile yan yana görenler: "Anne - kız olduklarına inanmak mümkün değil"
Kayahan'ın kızı Aslı Gönül güzelliğiyle baş döndürdü annesi İpek Açar ile yan yana görenler, "Anne - kız olduklarına inanmak mümkün değil" , "Maşallah nasıl güzel bir genç kız olmuş" yorumları yapmadan geçmedi. İpek Açar'ın usta sanatçı Kayahan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Aslı Gönül büyüdü kocaman oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel şarkıcı İpek Açar, Instagram'dan kızı Aslı Gönül ile paylaştığı fotoğrafıyla gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde Açar, kızının Fizik Bölümü'nden mezun olduğunu takipçileriyle paylaşmıştı.
21.07.2022 17:00 - Son Güncelleme: 21.07.2022 17:07
İpek Açar ile kızı Aslı Gönül'ün fotoğraflarını gören takipçileri anne, kızın daha çok abla, kardeş gibi göründüğünü dile getiriyor. Aslı Gönül Açar, fizik alanında dünyanın en iyi üniversitelerinden birisi olan İngiltere'deki Durham Üniversitesi'ni kazanmış ve gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih etmişti. 22 yaşındaki Aslı Gönül Açar, üniversiteden mezun oldu.
İşte 2 kızı olan Kayahan'ın küçük kızı Aslı Gönül'ün annesi ile sosyal medyanın çok konuşulanları arasına giren yeni fotoğrafı ve sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...