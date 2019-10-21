İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada'nın son halini görenler şaşıp kaldı! Babasının aynısı...

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, 2011 yılında uzun süredir birlikte olduğu Ayşegül Yıldız ile evlenmişti. Çift 2011-2013 yılları arasında evli kalmış ve bu evliliklerinden Elif Ada adlarında bir kız bebeği kucaklarına almışlardı. Çiftin boşanmasının ardından Elif Ada Tatlıses, annesi Ayşegül Yıldız ile yaşıyor. Gözler önünde büyüyen Elif Ada Tatlıses'in sonra halini görenler 'Babasının aynısı' yorumları yapıldı. İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses'in son halini görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses olmak üzere ünlülerin çocukları.

21.10.2019 10:38 - Son Güncelleme: 21.10.2019 10:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





