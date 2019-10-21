GaleriMagazin

İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada'nın son halini görenler şaşıp kaldı! Babasının aynısı...

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, 2011 yılında uzun süredir birlikte olduğu Ayşegül Yıldız ile evlenmişti. Çift 2011-2013 yılları arasında evli kalmış ve bu evliliklerinden Elif Ada adlarında bir kız bebeği kucaklarına almışlardı. Çiftin boşanmasının ardından Elif Ada Tatlıses, annesi Ayşegül Yıldız ile yaşıyor. Gözler önünde büyüyen Elif Ada Tatlıses'in sonra halini görenler 'Babasının aynısı' yorumları yapıldı. İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses'in son halini görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses olmak üzere ünlülerin çocukları.

21.10.2019 10:38 - Son Güncelleme: 21.10.2019 10:46
İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada'nın son halini görenler şaşıp kaldı! Babasının aynısı...

İbrahim Tatlıses'in en küçük çocuğu olan Elif Ada Tatlıses annesi Ayşegül Yıldız ile yaşıyor. Sık sık babasının yanına da giden Elif Ada Tatlıses, İbrahim Tatlıses ile fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşıyor.

İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada'nın son halini görenler şaşıp kaldı! Babasının aynısı...

Takipçilerinden gelen yorumlar genellikle Elif Ada'nın babası İbrahim Tatlıses'e ne kadar benzediği yönünde. İşte ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses ve ünlü isimlerin çocukları.

İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada'nın son halini görenler şaşıp kaldı! Babasının aynısı...

OZAN AKBABA

İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada'nın son halini görenler şaşıp kaldı! Babasının aynısı...

OZAN AKBABA EŞİ BUKET AKBABA VE OĞLU OZAN ALİ AKBABA

İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada'nın son halini görenler şaşıp kaldı! Babasının aynısı...

OZAN AKBABA'NIN OĞLU

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Mehmet Erdem cemiyet hayatından uzak kalamıyor! Şarkıcı Mehmet Erdem'in yeni sevgilisi bu kez bakın kim çıktı
Mehmet Erdem cemiyet hayatından uzak kalamıyor! Şarkıcı Mehmet Erdem'in yeni sevgilisi bu kez bakın kim çıktı