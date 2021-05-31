Eda Ece'den Anadolu Efes paylaşımı! Kız kıza çıktığı tekne tatili ile olay olan Eda Ece'nin sevgilisi bakın kim...

Koronavirüs salgınını atlatan Eda Ece, "Benim çok ateşim oldu. Hastaneye yatıp, solunum kaybedecek kadar şey olmadı. O yüzden çok ağır geçirmedim ama çok öksürük ve ateşle boğuştum" ifadelerini kullanmıştı.