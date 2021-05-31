Eda Ece'den Anadolu Efes paylaşımı! Kız kıza çıktığı tekne tatili ile olay olan Eda Ece'nin sevgilisi bakın kim...
Eda Ece'den Anadolu Efes paylaşımı! Kız kıza çıktığı tekne tatili ile olay olan Eda Ece'nin sevgilisini ilk kez görenler şaşırıyor. Oysa ki ünlü çift çalkantılı aşklarıyla magazin gündeminde epey popüler... İlişkilerini bir dargın barışık aşk yaşayan çiftten Eda Ece, Anadolu Efes'in Euroleague'de şampiyon olmasının ardından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Anadolu Efes'te forma giyen sevgilisiyle fotoğrafını paylaşan Ece, "Euroleague şampiyonu Anadolu Efes! Tebrikler! Gurur." yazdı. Ece'nin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
31.05.2021 11:23
- Son Güncelleme: 31.05.2021 11:39
Eda Ece'den Anadolu Efes paylaşımı! Kız kıza çıktığı tekne tatili ile gündeme bomba gibi düşen Eda Ece, sevgilisine desteğini sosyal medya paylaşımıyla gösterdi...
Koronavirüs salgınını atlatan Eda Ece, "Benim çok ateşim oldu. Hastaneye yatıp, solunum kaybedecek kadar şey olmadı. O yüzden çok ağır geçirmedim ama çok öksürük ve ateşle boğuştum" ifadelerini kullanmıştı.
Bir süredir rol arkadaşları ile kız kıza tatilde olan Eda Ece, Euroleague şampiyonu olan Anadolu Efes'i ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'i tebrik etti.
Anadolu Efes'te forma giyen sevgilisiyle fotoğrafını paylaşan Ece, "Euroleague şampiyonu Anadolu Efes! Tebrikler! Gurur." yazdı. Eda Ece'nin bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.
Ancak ünlü oyuncu kısa bir süre sonra paylaşımını sildi.