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Haberler Magazin Aleyna Tilki’nin iç çamaşırı isyanı tepki çekti! Sosyal medyada yorum yağdı: “İzlenmek, dinlenmek için neredeyse soyunuyorlar...”

Aleyna Tilki’nin iç çamaşırı isyanı tepki çekti! Sosyal medyada yorum yağdı: “İzlenmek, dinlenmek için neredeyse soyunuyorlar...”

Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısını çıkaran Aleyna Tilki, sosyal medya hesabında iç çamaşırıyla çektiği bir videoyu "Yeni şarkımı sevdiniz mi? Londra'da fotoğraf çekiminden selam" yorumuyla paylaşmıştı. Take It or Leave It klibinde de iç çamaşırıyla kamera karşısına geçen Tilki, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan bir yoruma sinirlenerek açıklamada bulundu. Ünlü popçunun açıklamasına ise tepki yağdı. İşte Aleyna Tilki'nin o açıklaması ve gelen tepkilerden bazıları...

06.11.2022 23:56 - Son Güncelleme: 06.11.2022 23:56
Aleyna Tilki’nin iç çamaşırı isyanı tepki çekti! Sosyal medyada yorum yağdı: “İzlenmek, dinlenmek için neredeyse soyunuyorlar...”

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, geçen günlerde yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu.

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Aleyna Tilki’nin iç çamaşırı isyanı tepki çekti! Sosyal medyada yorum yağdı: “İzlenmek, dinlenmek için neredeyse soyunuyorlar...”

Şarkısıyla ilgili sık sık paylaşımda bulunan Tilki, Londra'da gerçekleşen fotoğraf çekiminden de görüntüler yayınlamayı ihmal etmedi.

Aleyna Tilki’nin iç çamaşırı isyanı tepki çekti! Sosyal medyada yorum yağdı: “İzlenmek, dinlenmek için neredeyse soyunuyorlar...”

Mavi iç çamaşırıyla ayna karşısında çektiği görüntüleri yayınlayan Tilki, paylaşımının altına ise "Yeni şarkımı sevdiniz mi? Londra'da fotoğraf çekiminden selam" notunu ekledi.

Aleyna Tilki’nin iç çamaşırı isyanı tepki çekti! Sosyal medyada yorum yağdı: “İzlenmek, dinlenmek için neredeyse soyunuyorlar...”

Take It or Leave It klibinde de iç çamaşırıyla kamera karşısına geçen Tilki'nin yeni klibi de çok konuşuldu.

Aleyna Tilki’nin iç çamaşırı isyanı tepki çekti! Sosyal medyada yorum yağdı: “İzlenmek, dinlenmek için neredeyse soyunuyorlar...”

Klibleriyle ilgili yorumda bulunan bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımına sinirlenen Tilki, Twitter hesabında bir paylaşımda bulunarak isyan etti.

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