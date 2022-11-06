Aleyna Tilki’nin iç çamaşırı isyanı tepki çekti! Sosyal medyada yorum yağdı: “İzlenmek, dinlenmek için neredeyse soyunuyorlar...”
Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısını çıkaran Aleyna Tilki, sosyal medya hesabında iç çamaşırıyla çektiği bir videoyu "Yeni şarkımı sevdiniz mi? Londra'da fotoğraf çekiminden selam" yorumuyla paylaşmıştı. Take It or Leave It klibinde de iç çamaşırıyla kamera karşısına geçen Tilki, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan bir yoruma sinirlenerek açıklamada bulundu. Ünlü popçunun açıklamasına ise tepki yağdı. İşte Aleyna Tilki'nin o açıklaması ve gelen tepkilerden bazıları...
06.11.2022 23:56 - Son Güncelleme: 06.11.2022 23:56