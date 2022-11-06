52’lik Sibel Can “Hiçbir yerde paylaşmanı istemiyorum” dedi ancak nafile! O görüntüler sosyal medyaya düştü! Gören bir daha bakıyor...
52'lik Sibel Can "Hiçbir yerde paylaşmanı istemiyorum" dedi ancak nafile! Hem iş hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettiren Sibel Can, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Bir mekanda sahne alan 52 yaşındaki sanatçı, bir hayranı tarafından kayıt altına alındı. Görüntülendiğini fark eden Sibel Can, kameraya doğru yaklaşarak "Hiçbir yerde paylaşmanı istemiyorum" ifadelerini kullandı. Ancak şarkıcının o anları sosyal medyaya düşerek gündem oldu. İşte o anlar...
06.11.2022 22:44 - Son Güncelleme: 06.11.2022 22:44
14 yaşındayken gelen teklif üzerine oryantal olarak sahneye çıkmaya başlayan Sibel Can, babası ile beraber yurt içi ve yurt dışında yaptığı turnelerde hem oryantallik hem de solistlik yaptı.
Şöhret basamaklarını hızla tırmanan Sibel Can, dönemin popüler isimlerinden Hakan Ural'a açık olarak genç yaşta nikah masasına oturdu.
Gönlünü daha sonra Sulhi Aksüt'e kaptıran Sibel Can, boşandıktan bir yıl sonra ikinci kez nikah masasına oturdu ve bu evlilikten Emir isminde bir erkek çocuk dünyaya getirdi.