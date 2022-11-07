Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Hababam Sınıfı sorusu! Kenan İmirzalıoğlu okudu cevaplar kafa karıştırdı! Güdük Necmi, Damat Ferit...
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde "Hababam Sınıfı film serisindeki hangi iki karakter hiçbir sahnede sıra arkadaşı olarak görülmemiştir?" sorusunun cevabı şaşkınlık yarattı. Yarışmacıya yöneltilen bu sorunun cevabı duyanları hayrete düşürdü. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...
07.11.2022 00:07 - Son Güncelleme: 07.11.2022 00:17
Milyoner'in yayınlanan son bölümünde "Hababam Sınıfı film serisindeki hangi iki karakter hiçbir sahnede sıra arkadaşı olarak görülmemiştir?" sorusu geceye damga vurdu.
SORU: "Hababam Sınıfı" film serisindeki hangi iki karakter hiçbir sahnede sıra arkadaşı olarak görülmemiştir?"
A) Güdük Necmi ve Damat Ferit
B) Damat Ferit ve Tulum Hayri
C) Tulum Hayri ve Domdom Ali
D) Domdom Ali ve Hayta İsmail
İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...