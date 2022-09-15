Cennet Mahallesi'nin küçük Ayşe'sinin son haline bakın o artık 26 yaşında görenler: "Aşırı güzel olmuşsun ve Hadise'ye benzemişsin"
Cennet Mahallesi'nin küçük Ayşe'sinin son haline bakın o artık 26 yaşında... Belemir Temizsoy'un Instagram paylaşımlarını görenler, "Aşırı güzel olmuşsun ve Hadise'ye benzemişsin" yorumları yapıyor. Bir zamanın popüler dizisi Cennet Mahallesi, özellikle çocuk ve genç oyuncularının yetişkinlik halleri ilgi görmeye devam ediyor. Oyuncu kadrosunda Melek Baykal, Alişan, Çağla Şıkel, Özkan Uğur, Fatoş Kabasakal, Erol Günaydın, Zeki Alasya, Ayten Erman, Serhat Özcan, Melih Çardak, Levent Tülek, Zihni Göktay gibi isimlerim yer aldığı Cennet Mahallesi'nin minik Ayşe'si Belemir Temizsoy bir değişti pir değişti. Cennet Mahallesi'nin yeni hali Hadise'ye benzetiliyor. İşte Belemir Temizsoy'un son hali...
15.09.2022 13:43 - Son Güncelleme: 15.09.2022 13:46
Cennet Mahallesi'nin küçük Ayşe'sinin son haline bakın, o artık 26 yaşında! Belemir Temizsoy'u görenler, "Aşırı güzel olmuşsun ve Hadise'ye benzemişsin" yorumları yapıyor.
Geçtiğimiz ocak ayında sevgilisinden romantik bir evlenme teklifi alan Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy güzelliğiyle beğeni topluyor.