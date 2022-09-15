Vav TV İzle
Haberler Magazin Cennet Mahallesi'nin küçük Ayşe'sinin son haline bakın o artık 26 yaşında görenler: "Aşırı güzel olmuşsun ve Hadise'ye benzemişsin"

Cennet Mahallesi'nin küçük Ayşe'sinin son haline bakın o artık 26 yaşında görenler: "Aşırı güzel olmuşsun ve Hadise'ye benzemişsin"

Cennet Mahallesi'nin küçük Ayşe'sinin son haline bakın o artık 26 yaşında... Belemir Temizsoy'un Instagram paylaşımlarını görenler, "Aşırı güzel olmuşsun ve Hadise'ye benzemişsin" yorumları yapıyor. Bir zamanın popüler dizisi Cennet Mahallesi, özellikle çocuk ve genç oyuncularının yetişkinlik halleri ilgi görmeye devam ediyor. Oyuncu kadrosunda Melek Baykal, Alişan, Çağla Şıkel, Özkan Uğur, Fatoş Kabasakal, Erol Günaydın, Zeki Alasya, Ayten Erman, Serhat Özcan, Melih Çardak, Levent Tülek, Zihni Göktay gibi isimlerim yer aldığı Cennet Mahallesi'nin minik Ayşe'si Belemir Temizsoy bir değişti pir değişti. Cennet Mahallesi'nin yeni hali Hadise'ye benzetiliyor. İşte Belemir Temizsoy'un son hali...

15.09.2022 13:43 - Son Güncelleme: 15.09.2022 13:46
Cennet Mahallesi’nin küçük Ayşe’sinin son haline bakın o artık 26 yaşında görenler: Aşırı güzel olmuşsun ve Hadise’ye benzemişsin

Cennet Mahallesi'nin küçük Ayşe'sinin son haline bakın, o artık 26 yaşında! Belemir Temizsoy'u görenler, "Aşırı güzel olmuşsun ve Hadise'ye benzemişsin" yorumları yapıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Cennet Mahallesi’nin küçük Ayşe’sinin son haline bakın o artık 26 yaşında görenler: Aşırı güzel olmuşsun ve Hadise’ye benzemişsin

Bir dönem ekranlara damga vuran Cennet Mahallesi dizisinin çocuk oyuncularından Belemir Temizsoy, büyüdü.

Cennet Mahallesi’nin küçük Ayşe’sinin son haline bakın o artık 26 yaşında görenler: Aşırı güzel olmuşsun ve Hadise’ye benzemişsin

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Belemir Temizsoy'u Instagram'da görenler şaştı kaldı.

Cennet Mahallesi’nin küçük Ayşe’sinin son haline bakın o artık 26 yaşında görenler: Aşırı güzel olmuşsun ve Hadise’ye benzemişsin

Yıllar sonra bir araya gelen Cennet Mahallesi'nin Aliş ile Ayşe'si olarak bilinen Seyit Karabulut ile Belemir Temizsoy sosyal medya hesaplarından paylaştıkları pozlarıyla eski günleri yad etmişlerdi.

Cennet Mahallesi’nin küçük Ayşe’sinin son haline bakın o artık 26 yaşında görenler: Aşırı güzel olmuşsun ve Hadise’ye benzemişsin

Geçtiğimiz ocak ayında sevgilisinden romantik bir evlenme teklifi alan Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy güzelliğiyle beğeni topluyor.

SON DAKİKA