Ferda Anıl Yarkın yıllar sonra ortaya çıktı gören tanıyamadı! 90'ların şarkılarıyla unutulmayan ismi Ferda Anıl Yarkın...
Ferda Anıl Yarkın yıllar sonra ortaya çıktı gören tanıyamadı! Üzülme, Sonuna Kadar, Zorlama Güzelim gibi dillere pelesenk olan şarkılarıyla 90'lı yıllara damga vuran Ferda Anıl Yarkın sosyal medya gündeminde. Yıllar sonra bir televizyon programında ortaya çıkan Ferda, 7'den 70'e herkesin bildiği şarkıların sahibi... Ferda Anıl Yarkın'ın son hali ni gören tanıyamıyor. "Ferda Anıl Yarkın kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi?" merak ediliyor. İşte 51 yaşındaki Ferda Anıl Yarkın'ın son hali...
90'ların şarkılarıyla unutulmayan ismi Ferda Anıl Yarkın... Dillere pelesenk olmuş başarılı şarkılarıyla 7'den 70'e herkesin tanıdığı şarkıcı Ferda Anıl Yarkın'ın son hali merak konusu oldu.
FERDA ANIL YARKIN KAÇ YAŞINDA, KİMDİR?
Ferda Anıl Yarkın; Çanakkale'de Mayıs 1970 ayında dünyaya geldi. Ferruh ve Fahrettin adlarında abileri vardır. Annesi Güngör Hanım ve Bestekar olan Deniz Astsubayı babasının adı Kamuran Yarkın'dır. Devamlı siyah giydiği kıyafetleri ile bilinir.
İTÜ Türk müziği Devlet Konservatuarı Keman Bölümünü bitirdi. En ünlü şarkıları Sonuna Kadar ve Üzülme'dir. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi nin olduğu zamana denk gelen; Unuttum Sanma (Yaralıyım) albümü yeterli ilgiyi görememiştir. Daha sonra Ferda Anıl Yarkın 7 sene müziğe ara verip ortalarda görünmedi. Görünmedi ama yazdığı eserler vardı onlar okundu. Bu dönemde çalışmalarını Cengiz Kurtoğlu, Nilüfer gibi çeşitli sanatçılar seslendirdi.