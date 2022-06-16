Aleyna Tilki’nin eski sevgilisiyle yakalanmıştı! Melisa Döngel’in keyfi yerinde! Bikinisiyle kalça dansı yaptı herkes onu konuştu
Adı Aleyna Tilki'nin eski sevgilisi Kadir Güneş ile aşk dedikodularına karışan Melisa Döngel, Arnavutköy'de kameralara yansımıştı. Muhabirlerle sohbet eden oyuncu, ardından Güneş'in daha önce Aleyna Tilki için tahsis ettiği VIP minibüsüne binerek dikkat çekmişti. Tatile çıkan Melisa Döngel, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Bikinisi ile havuzda kalça dansı yapan Döngel, kısa sürede gündem oldu. İşte Melisa Döngel'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
16.06.2022 00:12 - Son Güncelleme: 16.06.2022 00:18
Adı Aleyna Tilki'nin eski sevgilisi Kadir Güneş ile aşk dedikodularına karışan Melisa Döngel, geçen günlerde Arnavutköy'de görüntülenmişti.
Muhabirlerle sohbet eden oyuncu, ardından Güneş'in daha önce Aleyna Tilki için tahsis ettiği VIP minibüsüne binerek, oradan uzaklaşmıştı.