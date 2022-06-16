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Haberler Magazin Aleyna Tilki’nin eski sevgilisiyle yakalanmıştı! Melisa Döngel’in keyfi yerinde! Bikinisiyle kalça dansı yaptı herkes onu konuştu

Aleyna Tilki’nin eski sevgilisiyle yakalanmıştı! Melisa Döngel’in keyfi yerinde! Bikinisiyle kalça dansı yaptı herkes onu konuştu

Adı Aleyna Tilki'nin eski sevgilisi Kadir Güneş ile aşk dedikodularına karışan Melisa Döngel, Arnavutköy'de kameralara yansımıştı. Muhabirlerle sohbet eden oyuncu, ardından Güneş'in daha önce Aleyna Tilki için tahsis ettiği VIP minibüsüne binerek dikkat çekmişti. Tatile çıkan Melisa Döngel, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Bikinisi ile havuzda kalça dansı yapan Döngel, kısa sürede gündem oldu. İşte Melisa Döngel'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

16.06.2022 00:12 - Son Güncelleme: 16.06.2022 00:18
Aleyna Tilki’nin eski sevgilisiyle yakalanmıştı! Melisa Döngel’in keyfi yerinde! Bikinisiyle kalça dansı yaptı herkes onu konuştu

Adı Aleyna Tilki'nin eski sevgilisi Kadir Güneş ile aşk dedikodularına karışan Melisa Döngel, geçen günlerde Arnavutköy'de görüntülenmişti.

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Aleyna Tilki’nin eski sevgilisiyle yakalanmıştı! Melisa Döngel’in keyfi yerinde! Bikinisiyle kalça dansı yaptı herkes onu konuştu

Muhabirlerle sohbet eden oyuncu, ardından Güneş'in daha önce Aleyna Tilki için tahsis ettiği VIP minibüsüne binerek, oradan uzaklaşmıştı.

Aleyna Tilki’nin eski sevgilisiyle yakalanmıştı! Melisa Döngel’in keyfi yerinde! Bikinisiyle kalça dansı yaptı herkes onu konuştu

"Şu an tatildeyim. Yayınlanması gereken bir işimiz vardı, fakat onu sezon işi olduğu için eylüle erteledik" ifadelerini kullanan Döngel, uzun süre magazin gündeminde yer almıştı.

Aleyna Tilki’nin eski sevgilisiyle yakalanmıştı! Melisa Döngel’in keyfi yerinde! Bikinisiyle kalça dansı yaptı herkes onu konuştu

Tatile çıkan Melisa Döngel, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Aleyna Tilki’nin eski sevgilisiyle yakalanmıştı! Melisa Döngel’in keyfi yerinde! Bikinisiyle kalça dansı yaptı herkes onu konuştu

Ünlü oyuncu, havuzda bikinisiyle dans ettiği anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabında yayınladı.

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