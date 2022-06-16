Ahmet Yenilmez’in oğlu da Kuruluş Osman’dan çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! Demirci Davud meğer o ünlü oyuncunun babasıymış...
Ahmet Yenilmez'in oğlu da Kuruluş Osman'dan çıktı! Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Acı Hayat, Kurtlar Vadisi Pusu gibi birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu Ahmet Yenilmez, son olarak Kuruluş Osman'da canlandırdığı Demirci Davud karakteriyle izleyici karşısında çıktı. Yayınlanan sezon finalinde canlandırdığı karakterin şehit düşmesi üzerine diziden ayrılan Yenilmez, sergilediği performansın ardından gündem oldu. Birçok dizi izleyicisi de ünlü oyuncunun hayatını merak edip araştırmaya başladı. Aslen Ordulu olan oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Yenilmez'in Kuruluş Osman'da birlikte rol aldığı oğlunun kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Ahmet Yenilmez'in oğlu hangi oyuncuymuş...
16.06.2022 00:59 - Son Güncelleme: 16.06.2022 00:59
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, sezon finaliyle izleyici karşısında çıktı. Son bölümde canlandırdığı karakterin şehit düşmesi üzerine diziden ayrılan Ahmet Yenilmez ise gündem oldu.
AHMET YENİLMEZ KİMDİR?
20 Aralık 1966 tarihinde Ordu'da dünyaya gelen Ahmet Yenilmez, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdi. Ancak üniversite yıllarında tiyatroyla ilgilenmeye başlayan Ahmet Yenilmez, oyunculuğu meslek olarak seçti.