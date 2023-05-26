Aleyna Tilki’nin annesi resmen eridi bitti! 44 yaşında kürdan gibi kaldı! Havva Öztel’in son halini görenler tanıyamadı: ’Anasına bak kızını al’

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Sıklıkla boydan fotoğraf atan Öztel fiziği ile sık sık gündeme geliyor. 2 çocuk annesini görenler peş peşe yorum yağdırıyor. Son hali sosyal medyada güdem oldu.