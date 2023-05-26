Aleyna Tilki'nin annesi resmen eridi bitti! 44 yaşında kürdan gibi kaldı! Havva Öztel'in son halini görenler tanıyamadı: 'Anasına bak kızını al'
Aleyna Tilki'nin annesinin son halini görenler tanımakta güçlük çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan 44 yaşındaki ünlü isim son halini paylaştı. Takipçileri ''Kürdan gibi kalmışsın'' , ''Anasına bak kızını al bir deri bir kemiksiniz ikinizde'' şeklinde yorumlarda bulundu. Öztel 1978 yılında doğdu. Eşi Mehmet Tilki'den 2017'de boşandıktan sonra kızları ile birlikte yaşamaya başladı. Aslen Trabzonlu'dur. Aleyna Tilki şöhret olmadan önce bir okulda müdür yardımcılığı yapıyordu. Kızının şöhreti sonrasında bir yurt sahibi oldu. İşte hakkında bilgiler ve son hali...
26.05.2023 12:22 - Son Güncelleme: 26.05.2023 12:22
SON HALİ ORTAYA ÇIKTI
Şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Sıklıkla boydan fotoğraf atan Öztel fiziği ile sık sık gündeme geliyor. 2 çocuk annesini görenler peş peşe yorum yağdırıyor. Son hali sosyal medyada güdem oldu.
Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmasıyla ilk kez televizyonlarda görülen Aleyna Tilki, kendisiyle birlikte annesini de ünlü yaptı.
ANNESİ DE KENDİSİ GİBİ ZAYIF
2 kızı ile birlikte yaşayan Havva Öztel Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşti.