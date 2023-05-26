Gökhan Özen son haliyle ağızları açık bıraktı! Kalp krizi geçirmişti iki kız babası Gökhan Özen'e bakın, onu görenler: "Zaman ters işliyor"
Gökhan Özen son haliyle ağızları açık bıraktı! Kalp krizi geçirmişti iki kız babası Gökhan Özen'e bakın, onu görenler, "Zaman ters işliyor" , "Adam yaşlanmıyor" yorumları yapıyor. Aralık 2022'de kalp krizi geçiren Gökhan Özen son haliyle sosyal medya gündeminde. Ada Deren ve Derin Su adında iki kızı olan Gökhan Özen'in 43 yaşında olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemiyor.
26.05.2023 13:15 - Son Güncelleme: 26.05.2023 13:15
Gökhan Özen son haliyle ağızları açık bıraktı! Kalp krizi geçirmişti iki kız babası Gökhan Özen'e bakın! 43 yaşındaki Özen'i görenler, "Zaman ters işliyor" diyor.
2000'li yılların altın çocuklarından biriydi Gökhan Özen... Aramazsan Arama, Benim İçin N'apardın, Civciv, Dayanamam gibi şarkılarla hafızalara kazınmış, genç kızların da sevgilisi olmuştu.
İki kızı olan 43 yaşındaki Gökhan Özen geçtiğimiz yıllar kızlarının annesi ile de sorunlar yaşamıştı ve bu konuda da "Los Angeleste kaldığım 6 yıllık süreçte her sene 3-5 kez gittiğim ülkeme gecen sene ilk defa hiç gitmemişim. Evet 1 yıl olmuş buradayım. Bu 6 yıllık süreçte işimi gücümü tüm yaşantımı her defasında yarıda kesip yine de büyük mutlulukla ülkeme koşma sebebim kızlarımdı." demişti.