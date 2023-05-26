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Haberler Magazin Aman Çağla Hanım n'apıyorsunuz! Kas kadın Çağla Şıkel'in dillere destan karın kaslarının sırrı ortaya çıktı! Tam 78 kiloyla...

Aman Çağla Hanım n'apıyorsunuz! Kas kadın Çağla Şıkel'in dillere destan karın kaslarının sırrı ortaya çıktı! Tam 78 kiloyla...

Emre Altuğ ile 4 yıllık ilişkilerini 2008'te nikah masasına taşıyan ve bu evlilikten 2 oğlu olan Şıkel, 2015'te şarkıcıyla yollarını ayırdı. Ünlü sunucu, geçen haftalarsa ise 8 yıllık aşk orucunu bozdu ve avukat Nail Gönenli ile yeni bir ilişkiye yelken açtı. Hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Çağla Şıkel'in kaslarının sırrı ortaya çıktı.

26.05.2023 11:59 - Son Güncelleme: 26.05.2023 11:59
Aman Çağla Hanım n’apıyorsunuz! Kas kadın Çağla Şıkel’in dillere destan karın kaslarının sırrı ortaya çıktı! Tam 78 kiloyla...

Kas kadın Çağla Şıkel'in, dillere destan karın kaslarının sırrı ortaya çıktı.

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Aman Çağla Hanım n’apıyorsunuz! Kas kadın Çağla Şıkel’in dillere destan karın kaslarının sırrı ortaya çıktı! Tam 78 kiloyla...

44 yaşına rağmen koruduğu formunu düzenli beslenme, vitamin takviyeleri ve aralıksız yaptığı spora borçlu olan Şıkel, önceki gün sosyal medyasından yaptığı paylaşımla da şaşkınlık yarattı.

Aman Çağla Hanım n’apıyorsunuz! Kas kadın Çağla Şıkel’in dillere destan karın kaslarının sırrı ortaya çıktı! Tam 78 kiloyla...

Bir süre önce bir sakatlık yaşayan Şıkel antrenmanlarına geri döndü.

Aman Çağla Hanım n’apıyorsunuz! Kas kadın Çağla Şıkel’in dillere destan karın kaslarının sırrı ortaya çıktı! Tam 78 kiloyla...

Düzenli olarak boks ve pilates yapan ünlü model, önceki gün ağırlık çalıştı.

Aman Çağla Hanım n’apıyorsunuz! Kas kadın Çağla Şıkel’in dillere destan karın kaslarının sırrı ortaya çıktı! Tam 78 kiloyla...

Tam 78 kiloluk ağırlıkla hareketler yapan Çağla Şıkel'in kaslarının sırrı da böylelikle açığa çıkmış olduç

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