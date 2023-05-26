Aman Çağla Hanım n'apıyorsunuz! Kas kadın Çağla Şıkel'in dillere destan karın kaslarının sırrı ortaya çıktı! Tam 78 kiloyla...
Emre Altuğ ile 4 yıllık ilişkilerini 2008'te nikah masasına taşıyan ve bu evlilikten 2 oğlu olan Şıkel, 2015'te şarkıcıyla yollarını ayırdı. Ünlü sunucu, geçen haftalarsa ise 8 yıllık aşk orucunu bozdu ve avukat Nail Gönenli ile yeni bir ilişkiye yelken açtı. Hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Çağla Şıkel'in kaslarının sırrı ortaya çıktı.
26.05.2023 11:59 - Son Güncelleme: 26.05.2023 11:59