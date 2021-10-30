Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den takipçisine küfür 'kafan k.çında mı?' Anne Havva Öztel bir kez daha olay yarattı
Paylaştığı pozlar ve şarkılarıyla her daim adından söz ettiren Aleyna Tilki'nin bir yandan da annesi Havva Öztel adından söz ettirmeye devam ediyor. Görenlerin 2 çocuk annesi olduğuna inanmaya zorlandığı Havva Öztel, önceki gün Instagram'ından soru cevap yaptı. Ancak bir takipçisine verdiği yanıt sosyal medyayı salladı. Bir takipçisinin 'çocuklarının başarısının arkasına saklanmak nasıl?' sorusunu duyunca kendinden geçti. İşte haberin detayları...
30.10.2021 09:21
- Son Güncelleme: 30.10.2021 09:21
Küçük yaşta şöhret kapısını aralayan Aleyna Tilki her açıklaması ve her paylaşımıyla gündem oluyor. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de kızından geri kalmıyor. Sosyal medyada kızı kadar popüler olan Öztel, sık sık paylaşımlarıyla gündem oluyor.
Her yaptığı, her söylediği olay olan Aleyna Tilki'nin kendisi kadar kız kardeşi ve annesi de sosyal medyanın konuşulan isimlerinden.