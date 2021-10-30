Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den takipçisine küfür ’kafan k.çında mı?’ Anne Havva Öztel bir kez daha olay yarattı

Küçük yaşta şöhret kapısını aralayan Aleyna Tilki her açıklaması ve her paylaşımıyla gündem oluyor. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de kızından geri kalmıyor. Sosyal medyada kızı kadar popüler olan Öztel, sık sık paylaşımlarıyla gündem oluyor.