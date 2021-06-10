Aleyna Tilki’den şaşırtan itiraf! “Keko ve maço olsun” dedi hayalindeki erkeği açıkladı duyanlar şaştı kaldı
Aleyna Tilki'den şaşırtan itiraf! "Keko ve maço olsun" dedi… Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran genç popçu Aleyna Tilki, dikkat çeken açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Bir YouTube kanalına konuk olan Tilki, "Sence ideal bir buluşma nasıl olmalı?" sorusuna verdiği cevapla izleyicileri şaşkına çevirdi. Buluşma öncesi karşı taraftan beklentilerini açıklayan şarkıcı, "Keko ve maço olsun" diyerek hayalindeki erkeği tarif etti. İşte Aleyna Tilki'nin sosyal medyaya damga vuran o açıklaması…
10.06.2021 01:35
- Son Güncelleme: 10.06.2021 01:37
Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olan Aleyna Tilki, dikkat çeken açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.
Bir YouTube kanalına konuk olan genç popçu, "Sence ideal bir buluşma nasıl olmalı?" sorusuna verdiği cevapla sosyal medyaya damga vurdu.
Aleyna Tilki, İbrahim Selim'in "Sence ideal bir buluşma nasıl olmalı?" sorusuna şöyle karşılık verdi: "Önceden beni tanıyor olması lazım. Bana ismini gizleyerek ayıcıklar, çiçekler yollaması lazım… Evimi öğrenemez de kulisime, işe gittiği yerlere çiçekler özellikle ayıcıklar, oyuncaklar gönderecek.
Ben de 'Bu kim' diye merak edeceğim. Ama vizyonlu ayıcıklar istiyorum, vizyonsuz ayıcıklar istemiyorum. Sonra bir gün artık kim olduğu çıkacak ortaya. Hemen numaramı alacak ama bilmiyorum nasıl alacak…
Ardından bir yer ayarlayacak ama tek buluşmak istemem hemen baş başa kalamam. Arkadaş ortamında buluşalım. Gelirken bir şey getirmesin ancak sonrasında 'görüşmemiz çok güzeldi' diye ayıcık yollasın"