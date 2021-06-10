Aleyna Tilki’den şaşırtan itiraf! “Keko ve maço olsun” dedi hayalindeki erkeği açıkladı duyanlar şaştı kaldı

Aleyna Tilki'den şaşırtan itiraf! "Keko ve maço olsun" dedi… Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran genç popçu Aleyna Tilki, dikkat çeken açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Bir YouTube kanalına konuk olan Tilki, "Sence ideal bir buluşma nasıl olmalı?" sorusuna verdiği cevapla izleyicileri şaşkına çevirdi. Buluşma öncesi karşı taraftan beklentilerini açıklayan şarkıcı, "Keko ve maço olsun" diyerek hayalindeki erkeği tarif etti. İşte Aleyna Tilki'nin sosyal medyaya damga vuran o açıklaması…

10.06.2021 01:35 - Son Güncelleme: 10.06.2021 01:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





